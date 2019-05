Susana Pérez-Alonso: "Lo bueno de escribir es pasarlo bien"

No era el mejor día para dar a conocer su novela, ciertamente. "Hoy he perdido a una de mis mejores amigas, a la mujer de mi mejor amigo, Ismael", lamentó la escritora Susana Pérez-Alonso en la presentación de su última novela, "Nada te espante", continuación de "Nada te turbe". El acto, que despertó gran expectación entre los seguidores de la autora mierense, tuvo lugar en la librería mierense La Pilarica y estuvo organizado con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

"Nunca fui brillante en nada, pero no dejo de intentarlo", reconoció Pérez-Alonso. La autora describió las dificultades de los escritores para conseguir la publicación de sus obras, hasta tal punto que el libro presentado ha visto la luz gracias a la autoedición. Así, la autora se ha convirtiendo en escritora y editora de su obra. "La editoriales importantes dijeron que 'Nada te espante' es una 'no novela'", manifestó la autora, siempre orgullosa del barrio de Santa Marina y de sus raíces turonesas. La escritora, durante el acto, denunció que "a pesar de lo que nos dicen, es mentira que vivamos en un mundo más libre. Cada vez hay más censura".

La autora se mostró beligerante con lo políticamente correcto y el lenguaje compuesto por términos que no existen. En este punto, declaró que "Nada te espante" ha sido tachada de antifeminista, antigay y voxiana. Todos ellos calificativos que Pérez-Alonso, que jamás rehuye la polémica, niega de forma taxativa.

"No soy nada de todo eso, lo que no quiero es que nadie me 'empodere', sino trabajar y exigirme a mí misma", confesó la escritora. Susana Pérez-Alonso, irónicamente, anunció que "aunque pueda haber grandes similitudes en las historias que cuento, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia". La protagonista de la obra, Catalina, vive sus historias en un mundo atiborrado de palabras como "empoderar", "facha", feminazi", "marichulo", "rojo"?

"Mi madre dice que soy rara por haber bebido de niña el agua de Santullano", bromeó Pérez-Alonso, que nunca pierde la ocasión de reivindicar el valor de las cuencas mineras "gracias a las que Oviedo, Asturias y España pudieron comer". Se reconoce "todo lo contrario a nacionalista" y llama a no olvidar que las Cuencas fueron tierra de acogida de gentes venidas de todas partes. "Aquí cobijamos a todo el mundo", recordó la autora, que mantiene vivo en la retina "el mar azul de Santa Marina", que conformaban las ropas de trabajo tendidas en el exterior de las casas.

"Al final, la vida es un puto drama", dijo la escritora mierense, cuya novela contiene una mayor carga de acidez. "Lo bueno de escribir es pasarlo bien; si no, no vale la pena", concluyó Susana Pérez-Alonso.