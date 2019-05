La reforma de la plaza Merediz se pospone al destinarse los fondos a los daños del temporal

La reforma de la plaza Merediz tendrá que esperar. La obra, que ya contaba con proyecto técnico y consignación presupuestaria, se ha quedado sin fondos, ya que el dinero que tenía reservado ha tenido que ser destinado a reparaciones de urgencia derivadas del temporal de finales del mes de enero.

Así lo explicó el concejal de Obras de Langreo, Elías López: "Este es una obra que consideramos necesaria para el concejo, pero es cierto que, con motivo de los daños ocasionados por el temporal, surgieron otras actuaciones más urgentes que hubo que dotar económicamente. Y parte del dinero utilizado fueron los 60.000 euros que había para la reforma de la plaza Merediz".

El edil langreano explicó que eso no significa en ningún caso renunciar al proyecto, sino posponerlo en el tiempo. "Hay un proyecto técnico y la próxima Corporación podrá llevarlo a delante consignando la partida correspondiente. No se trata de no hacerlo, sino de hacerlo unos meses más tarde por las necesidades que aparecieron por el camino", esgrimió.

El plan original pasaba por la reforma integral de todo el espacio anexo a la Casa de Cultura, con la eliminación de la actual fuente y la construcción de una estructura en grada para acoger un auditorio ha sido paralizado por el gobierno local ante las protestas de los vecinos de la zona, que entendían que la excesiva volumetría del proyecto mermaba el uso de la plaza como zona de esparcimiento y suponía un fuerte impacto estético.

El proyecto actual se centra en la eliminación de la fuente y sus sustitución por chorros de agua a ras de suelo. "Se trata de eliminar los desniveles y contar con más espacios de sombra", señaló Elías López.