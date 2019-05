Aníbal Vázquez: "Han atacado mi único patrimonio: la honradez y la honestidad"

Pasado el mediodía, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez salía por la puerta de la Comisaría de la Policía Nacional. Acababa de presentar la denuncia por los pasquines anónimos aparecidos por todo el concejo el pasado martes y en los que se le acusaba, sin prueba alguna, de cobrar 1.500 euros en dinero negro del Ayuntamiento. Un ataque, que en palabras del regidor "no podía dejar pasar". Vázquez estuvo arropado por parte de su equipo de gobierno y por las direcciones regional y local de IU. Además, todos ellos pidieron la colaboración ciudadana para localizar a los responsables, sobre los que la Policía ya estrecha el cerco.

El regidor indicó que el ataque contra su persona "no se puede dejar pasar, no es normal en democracia, es propio de la dictadura, y una auténtica barbaridad". Vázquez aseguró estar tranquilo, aunque matizó que "a nadie le gusta que le pase esto, pero más que nada por el entorno". A su juicio, los autores de los pasquines "querían intentar dañar el único patrimonio que tengo, la honestidad y la honradez, y después tratar de influir en las elecciones". "Esos eran sus objetivos y confío que no logren ni una cosa ni la otra", finalizó.

Menos parca en palabras fue la coordinadora local de IU en Mieres, Beatriz González, que no dudo en calificar los hechos como una acción "mafiosa". "Consideramos que esto es un delito y no vamos a permitir que quede impunes", apuntó. "Queremos que sobre los autores caiga la máxima responsabilidad que tengan, y pensamos que se ha intentando hacer un daño personal a Aníbal Vázquez en algo incuestionable, su honestidad", valoró González, que agregó que "también se ha intentado hacer un daño electoral, que en este caso yo creo que les ha salido bastante mal, porque los que se nos ha demostrado a lo largo de estos días es el apoyo de muchas personas a título personal, y también de gente de comercio, hostelería o otros sectores".

Además, la coordinadora de IU, que también acudió a la Comisaría con el Alcalde, hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana: "necesitamos acotar un poco las horas en las que se pudo producir esta tropelía. Se hizo de noche, pero no sabemos muy bien los horarios. Y por ello pedimos la colaboración ciudadana, cualquier cosa que hayan visto puede ser crucial". Por último, González apuntó que "la Policía tratará de esclarecerlo en el mínimo tiempo posible y es fácil que se sepa pronto, ya que hay imágenes que se van a analizar, y los autores dejaron un rastro por todo el municipio, desde Urbiés a Baíña". "Fue algo organizado, hay muchos indicios y la gente que lo hizo puede estar segura de que vamos a dar con quienes son", finalizó.

Por último, Alejandro Suárez, secretario de organización de IU, también mostró el apoyo de la organización a Aníbal Vázquez y tachó el ataque con los pasquines de un fenómeno "ultra".