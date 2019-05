Langreo concede ayudas contra la pobreza infantil a 325 familias

Trescientas veinticinco familias con menores a cargo recibirán ayudas en Langreo. El Ayuntamiento recibió 386 solicitudes, nueve menos que el pasado año. De ellas 61 han sido denegadas por varios motivos, entre ellos no justificar la ayuda del año anterior (29), no presentar la documentación requerida (8) o bien remitir la solicitud fuera de plazo (3). El resto no fueron admitidas por no cumplir el tiempo de empadronamiento o superar los ingresos fijados.

Las ayudas ascienden a 167.100 euros. Un total de 179 familias en dificultades económicas con menores a cargo, las que superan los diez puntos en los baremos establecidos, reciben una única ayuda de 700 euros. Otras 63 disponen de 400 euros y al resto, 83, se han aportado 200 euros. El concejal delegado de Servicios Sociales, Antonio Giganto, aseguró que "una vez más se pone de manifiesto que los recursos que provienen de las administraciones central y regional son del todo insuficientes".

El convenio suscrito para las ayudas contra la pobreza infantil destina una partida de 109.900 euros, lo que alcanzaría para 157 familias, señaló el edil. Esta situación provoca que se recurra a fondos propios municipales, en concreto a 57.200 euros, para conceder subvenciones "a otras 168 familias que cumplen los requisitos y que de otra manera no tendrían posibilidad de acceder a la ayuda".

El equipo municipal de Langreo, subrayó Antonio Giganto, "tenemos el compromiso de poner las necesidades de las personas como pilar fundamental de la acción política y así se demuestra siendo el municipio que más gasto social destina por habitante de Asturias". El ejecutivo local reclama a las administraciones central y regional que "destinen más recursos a cubrir las necesidades de aquellas familias con menos recursos", apuntó Antonio Giganto.

El concejal de Servicios Sociales alude a una "situación de emergencia social, en la que los ayuntamientos hemos tenido que incrementar los recursos para este tipo de ayudas". El Ayuntamiento de Langreo destinó recientemente ayudas para sufragar los gastos energéticos de la vivienda habitual a 441 familias.

La cuantía total aportada se situó en 138.070 euros, una cantidad que supera los 54.000 euros consignados por el Principado en el Plan concertado de Servicios Sociales. "Esta partida lleva congelada tres años por parte del Gobierno regional y es insuficiente", señaló.