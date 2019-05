No más independientes para Morcín

Pocos cinéfilos pueden olvidar la escena de "La vida de Brian" en la que integrantes del "Frente Popular de Judea" son confundidos, para su cabreo, con miembros del "Frente Judaico Popular". La Junta Electoral de Asturias ha eliminado una candidatura independiente en Morcín para que la historia de la película no se repita en el municipio. Y es que una escisión de la Agrupación Morciniega Independiente (AMI) había creado una lista para los próximos comicios bajo el nombre de Independientes de Morcín. Ya no podrán presentarse a las elecciones y el cabeza de lista de AMI, Manuel Mallada, se ha quedado contrariado: "Me sabe mal que surjan estos problemas en un municipio en el que todos somos vecinos, pero siento satisfacción porque evitaremos muchas confusiones".

La escisión en AMI viene ya de lejos. Concretamente, de las negociaciones para la presentación de una moción de censura al alcalde del PSOE, Jesús Álvarez Barbao, por parte de IU (encabezada por el ahora regidor, Mino García). Jesús Menéndez, entonces edil de AMI, anunció que los independientes apoyarían la propuesta porque "entendimos que la moción aportaba una nueva salida para sacar al Ayuntamiento del pozo en el que está metido". Posición que fracturó al grupo y que hizo que parte de los afiliados pretendieran expulsar al concejal. Llegó el Pleno de la moción de censura y ocurrió: Morcín cambió de Alcalde a mitad de mandato.

La denuncia

Y ahora, vuelta de tuerca democrática. Con una situación tan tensa, Jesús Menéndez y sus apoyos se convirtieron en los independientes del grupo ya independiente y presentaron, para las próximas elecciones, una candidatura. Esta decisión provocó que los vecinos se contrariaran: "La gente en la calle ya se estaba armando un lío, preguntándonos si no nos íbamos a presentar este mandato o qué había pasado, porque había una candidatura nueva de otros vecinos", lamentó ayer Manuel Mallada. Es por eso que denunciaron la lista de Independientes de Morcín ante la Junta Electoral, haciendo hincapié en que existían "demasiadas similitudes" entre sus nombres y en sus propuestas.

Las dos listas aparecieron en la primera publicación de las candidaturas a las próximas elecciones de Morcín. Pero no en las definitivas, que se hicieron públicas a través del BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias) el día 30 del pasado mes de abril.

La respuesta de la Junta Electoral deja a AMI en un escenario menos complicado de cara a las próximas elecciones, pero no por eso todo es satisfacción: "Lo cierto es que la agrupación nació fruto del esfuerzo de los vecinos, que queríamos vernos representados de una forma más directa en el Ayuntamiento", explicó Mallada. "Ahora, con esto que ha ocurrido, no podemos dejar de sentirnos mal porque es una lástima que personas que pelean por lo mismo terminen por no entenderse", añadió.

Manuel Mallada había sido concejal por la formación entre 2011 y 2015. El liderazgo pasó a Jesús Menéndez durante las últimas elecciones. Mallada vuelve ahora a encabezar la lista, que nadie se confunda, de la Agrupación Morciniega Independiente.