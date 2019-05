El PP critica la carretera de Soto de Agues y los recortes en el centro de la fauna

El PP de Sobrescobio exigió ayer alcalde, Marcelino Martínez, que "paralice" el inicio de las obras de la carretera de Rioseco a Soto de Agues, con "un trazado que no quiere nadie", y exigió que no se admitan "chapuzas" como esta obra. También reclaman que el centro de la fauna se abra con todos los contenidos iniciales, que incluían cercados para ver los animales. "No puede admitir recortes", demandaron.