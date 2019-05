Preocupación con el Plan de Residuos aprobado para Mieres

Desde Imagina Mieres, nos preocupan —y mucho— las implicaciones que tendrá en este concejo el Plan de Residuos aprobado por el gobierno asturiano del partido socialista el pasado año. La previsión de utilizar la Térmica de La Pereda para la quema del combustible sólido recuperado (CSR) que procede de nuestra basura es una mala práctica que provocará rechazo a vivir en nuestro concejo y mermará sus posibilidades, ya de por si escasas, de que otras industrias y actividades se instalen en el mismo.

Y no solo eso, sino que estudios médicos afirman que la quema de residuos o subproductos —como quieren llamarlo ahora— para evitar hablar de la incineración de las basuras influirá en la salud de los mierenses.

Hay evidencia de que la contaminación atmosférica puede causar, inducir o agravar, cambios en la función pulmonar, cardiovascular, inmunitaria o reproductiva con incrementos significativos en la morbilidad y mortalidad poblacional. La Organización Mundial de la Salud estimó en 2010 que más de siete millones de personas mueren prematuramente cada año por causa de la contaminación ambiental. La emisión de contaminantes atmosféricos, así como la presencia de gases y partículas generadas por la combustión de basuras, influyen especialmente en la salud de los más pequeños ya que en esos procesos de incineración se producen partículas de plomo, arsénico, mercurio y talio —entre otros.

El riesgo no solo es para los vecinos más cercanos sino que la amenaza de sufrir enfermedades o patologías que se derivan directamente de estos procesos de tratamiento de residuos se da también para las personas ubicadas en un radio de 5 km en el entorno de las instalaciones, por lo que la capital del concejo, donde reside la mayor parte de la población mierense, se verá severamente afectada.

El someter a la población a esos riesgos parece sin embargo no preocupar demasiado a los partidos con representación en el Ayuntamiento de Mieres que, o bien se han allanado o no han hecho nada o casi nada para evitarlo, o están de acuerdo con el futuro que tenemos escrito y aprobado para Mieres. En cualquier caso, salvo un escueto escrito de alegaciones, desde el gobierno municipal no se ha llevado a cabo actuación alguna en defensa clara y contundente de los mierenses contra este plan que, recordemos, ha sido aprobado por el PSOE con quien IU mantiene un pacto de gobierno.

Desde Imagina Mieres queremos mostrar nuestro más profundo rechazo a esa previsión de futuro y haremos todo cuanto esté en nuestra mano para combatirlo.

Queremos buscar esperanza para nuestro concejo y mejorar la calidad de vida y las expectativas de actividad económica en Mieres y la quema ya aprobada de basuras —llámese como se llame— producirá un fuerte impacto negativo sobre personas e intereses económicos.

Imagina Mieres no va a ser pasivo ante ningún problema local, y menos ante la pretensión de envenenar a los mierenses o de cercenar sus intereses económicos.