Villar llora a "Rajoy"

A "Rajoy" lo quería todo el mundo en el pueblo de Villar (Lena). Al expresidente no, a un burro de la ganadería de Nacho Fernández. El asno apareció muerto, junto a su compañera la burra "Margarita", tras un ataque de lobos en una finca a menos de doscientos metros de la localidad. "Es un disgusto de los grandes", aseguró ayer el ganadero, al que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ya ha confirmado que los responsables fueron varios cánidos salvajes. A la pena se suma la preocupación por la presencia de una manada de lobos tan cerca de la población.

El pueblo de Villar está en el valle de Pajares. Es una aldea acogedora en la que todos los vecinos se llevan bien. Y "Rajoy" y "Margarita" eran una atracción: "Todo el mundo les traía zanahorias, disfrazábamos a 'Rajoy' cuando llegaba la Navidad o el Carnaval, eran como la mascota de todo el pueblo", explicó el joven ganadero, de 26 años. De hecho, entre todos los vecinos los bautizaron cuando llegaron a Villar.

Su desaparición puso en vilo al pueblo. Nacho Fernández ya se temía lo peor. En los últimos dos años ha perdido cuatro cabezas por el ataque de fauna salvaje. Primero otro burro, que desapareció por completo y que todo indica que "se lo comió un lobo". Después un mulo, que apareció prácticamente descarnado en la finca. El Principado confirmó que se trataba de un ataque de oso, muy cerca del pueblo.

Y las peores sospechas se cumplieron. "Los encontramos un poco apartados", explicó Nacho Fernández. Junto a su padre, José Antonio Fernández, grabó un vídeo para Facebook que se ha compartido mucho: "La gente lo sintió, hay niños que vienen a Villar a pasar el fin de semana y que lloraron. Es una pena".

Pena entre los vecinos, también temor. Es José Antonio el que toma la palabra ahora: "El Principado tiene que hacer algo urgentemente porque tenemos una manada de lobos a menos de 200 metros del pueblo, yo me pregunto qué pasará si se encuentran con uno de nuestros vecinos mayores". "Y no es de ahora, llevamos ya unos meses sufriendo ataques similares en la ganadería de mi hijo sin que se haya dado un paso al frente para controlar la población".

Nacho Fernández tiene ahora por delante una difícil tarea: "Tengo que intentar encontrar otros dos burros que sean dóciles para que me ayuden". Los asnos no son artículos de lujo para este joven ganadero, que trabaja con ellos porque las empinadas y estrechas calles de Villar hacen imposible el transporte por otro medio. Da por terminada la conversación José Antonio: "Sí que va a estar fastidiado. 'Rajoy' era la bomba, ya estaba domau". Sigue hablando de los burros, no de política.