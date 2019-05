Imagina Mieres presenta su candidatura con espicha gratuita

Este viernes 10 de mayo Imagina Mieres celebra espicha popular para celebrar el comienzo de la campaña electoral y presentar a todos los miembros de su candidatura.

La comida será gratuita y tendrá lugar en el patio del Liceo (C/Calle Manuel Llaneza, s/n) a las 20:00h. Será un acto informal, abierto a quien desee acercarse, para compartir el deseo ilusionante de trabajar por los barrios y los pueblos de Mieres de los miembros de la candidatura.

Las personas que lo organizan y que han formado Imagina Mieres, llevában mucho tiempo pensando por separado en todo lo que se podría hacer con un poco de voluntad, sobre todo en las zonas más abandonadas por la falta de trabajo. Mientras, han ido pasando los años y la primera alegría que sentieron por un gobierno de izquierdas fue dejando paso a la decepción, a la frustración y a la indiferencia. Hasta que empezaron a hablar y conocerse, y según veían que podían reunir la gente y los medios necesarios para presentarse a las elecciones, esa frustración fue dando paso a la determinación de dar un paso adelante.

Para este paso fue decisiva la implicación del cabeza de lista Juanjo Menéndez y del número dos Olga Álvarez, ambos con experiencia en el Ayuntamiento de Mieres y una larga trayectoria política. En solo unos meses pasaron de pensar en solitario a actuar como colectivo, y ahora se sienten con motivos para mirar al futuro de Mieres con optimismo. Eso es lo que quieren celebrar con los vecinos y vecinas de Mieres. Quien quiera asistir con los peques de la familia habrá un espacio infantil y un castillo hinchable para que puedan jugar y divertirse. El menú encargado está pensado para todas las edades, incluye distintos tipos de empanada, tortilla, bollitos de chorizo, .....bebidas sin alcohol y, como no, sidra.

Una vez allí no quieren aprovechar el momento para dar un mitin. Habrá tiempo durante la campaña para eso, pero lo primero es sencillamente conocerse. Creen que las personas que hay detrás de las palabras son importantes, sobre todo en época electoral. Es muy fácil decir cosas que a la gente le gusta oír, si nos fijamos hasta partidos con ideas y valores totalmente distintos acaban sin embargo hablando de forma muy parecida y "copiándose" el discurso. Por eso conocer a las personas que hay detrás es importante, porque unas cuantas palabras que suenen bien no cuesta nada decirlas, pero que te conozcan tus vecinos y vecinas, y sepan si eres una persona honesta o no, que se preocupa por las demás o no, que cree en lo que hace o no, eso es lo más importante.

Imagina Mieres quiere hacer una política cercana que de verdad sirva para mejorar la vida de la gente y afrontar los problemas del concejo: revertir en lo posible el paro, la pérdida de población, la falta de oportunidades para la juventud€ Una política que se base en el trabajo, no en el espectáculo y en la pelea permanente, ni en el victimismo, o en ir en contra de nadie porque sí. Solo de esa forma se tiene tiempo para construir y para escuchar lo que tengas que decir los próximos cuatro años empezando por el viernes. Durante la presentación el micro estará también a disposición para quien quiera, cuente, aporte, opine o pregunte lo que desee, sin cortarse, pues estará entre sus vecinas y vecinos. Imagina Mieres os espera este viernes en el patio del Liceo.