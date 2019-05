El PSOE acusa al gobierno de Langreo de carecer de "proyecto" para el concejo

"El gobierno de Langreo carece de un proyecto claro de lo que quiere hacer con el concejo". Así lo aseguraron ayer desde el PSOE langreano, que hizo balance de los cuatro años del gobierno IU en coalición con Somos (Podemos). Los socialistas subrayaron que, en un mandato caracterizado por la "mayoría absoluta", el equipo de gobierno podría "haber hecho mucho más, y haber enfocado ya su proyecto de lo que quiere hacer con Langreo. Pero no ha sido así, porque no hay dirección, ni proyecto".

El secretario general del PSOE de Langreo, Toni Ríos, estuvo acompañado en la sede por el concejal Francisco Torre y por la número dos de la lista de los socialistas en las elecciones municipales, Rita Camblor. Ríos apuntó que "partíamos con un gobierno que partía con unas cuentas saneadas, tenía mayoría y que podría haber realizado cambios a mejor. Pero digan lo que digan no se ha hecho".

Puso como ejemplos "la limpieza en el concejo". "Se han realizado inversiones, sí, pero estas no se están traduciendo en una mayor limpieza". "Es algo", añadió, "que ha quedado patente en las reuniones con colectivos sociales con los que nos reunimos". También destacó que "es, justo ahora, al final del mandato, cuando empiezan a ejecutarse obras en el concejo".

Respecto a materias como el empleo, la atracción de empresas y el mantenimiento de polígonos en el concejo, el PSOE de Langreo aseguró que "todo lo que se ha hecho es francamente mejorable. No hay avances". "Va a haber ahora un taller de empleo para mantener los polígonos. Justo cuatro años después, un tiempo durante el cual no se hizo nada. Y no lo decimos nosotros, nos lo han contado los empresarios en las reuniones que tuvimos con ellos. También reivindicaron que contásemos con ellos para las políticas de empleo", que subrayó Ríos, "tampoco han funcionado". "Langreo necesita un proyecto claro y definido, y eso podemos ofrecerlo desde el PSOE".