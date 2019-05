UCIN Langreo rechaza la implantación de la zona azul en el concejo

La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Langreo, que concurrirá a los próximos comicios municipales con Gerardo Suárez como candidato, se mostró contrario a la puesta en marcha de un sistema de zona azul en el concejo. Suárez destacó que "hace muchos años que Langreo incuba el problema del aparcamiento en las zonas urbanas de Sama y La Felguera, pero las decisiones tomadas e los anteriores mandatos no han sido suficientes".

Desde la UCIN no ven viable la zona azul porque "entorpecerá hacer recados en las tiendas del centro; si ya es difícil encontrar aparcamiento, más dificultad se sumará a las compras el tener que estar pendientes de tiempos y pagos". También señalaron que las personas que trabajan en el centro "no podrán aparcar allí". Otra razón que esgrimen es que, habiendo a un aparcamiento subterráneo de pago, "no es de recibo cobrar por tener el coche en la calle, y menos sabiendo lo deficiente que es la seguridad en Langreo". El partido propone, en su lugar, "que es suficiente una buena vigilancia de nuestras calles y de los estacionamientos en zonas urbanas para impedir la prolongación en el tiempo del aparcamiento de vehículos".