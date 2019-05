El Alcalde, sin concesiones con el grado de Deportes en Mieres

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, puso en marcha ayer su campaña de reelección dejando patente que el desarrollo del campus de Barredo es una de sus prioridades. Frente a las instalaciones universitarias, rodeado del grueso de su candidatura y de la dirección local del partido, el regidor fue aún más tajante de lo habitual a la hora de reclamar que el grado de Deportes se imparta en Mieres de manera íntegra.

"Queremos un campus estratégico que sea un vehículo de desarrollo en este municipio. Vamos a seguir en la pelea para que estos estudios se implante en Mieres como se planteó desde un inicio", subrayó Vázquez.

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, insistió hace apenas unas semanas que las instalaciones de Barredo "albergarán, al menos, una parte muy importante de la formación". Así que todo apunta que la Universidad sigue apostando por una sede mixta (repartida entre Mieres y otros campus) para esta oferta educativa. El Alcalde dejó claro ayer que no contempla esa opción: "La primera reunión con el próximo presidente de la región será para reclamar que estos estudios estén en Mieres. No estamos dispuestos a compartir ningún grado", indicó Aníbal Vázquez. "En su momento hubo un pacto de no agresión entre los diferentes campus y ahora nos encontramos con estas injerencias", apuntó. Y añadió: "Mieres necesita políticas a largo plazo para poner freno a las sangría demográfica y para crear empleo".