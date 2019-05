Dimite el candidato de Imagina Mieres tras participar dos sus colaboradores en el ataque al Alcalde

El candidato de Imagina Mieres, Juan José Menéndez, y su número dos, Olga Álvarez, han decidido abandonar este proyecto político tras conocer que dos de sus colaboradores participaron de la sucia intriga política que el pasado 30 de abril provocó que Mieres amaneciera con el suelo empapelado de pasquines contra el Alcalde. Los dos citados ex ediles de IU durante el primer mandato de Aníbal Vázquez han decidido retirarse por "dignidad personal" pese a que remarcan que en ningún momento tuvieron ni tan siquiera sospecha de que lo citados integrantes de la candidatura podían haber participado en lo que el propio regidor calificó como un "intolerable" ataque a su honestidad.

"Dije desde un primer momento que si algún colaborador estaba implicado lo dejaría todo, y eso haremos". Juan José Menéndez reconoce estar "destrozado" y "decepcionado". "No puedo permitir que se me relacione con estos hechos tan ruines y cobardes". "Cuando le comuniqué al Alcalde mi intención de presentarme me comprometí a no atacarle y esto ha superado todo lo permisible". El ya excandidato de Imagina Mieres ha mantenido una reunión esta misma mañana con Olga Álvarez y sus más estrechos colaboradores. Están valorando incluso iniciar acciones judiciales contra sus compañeros, que llegaron a la plataforma independiente desde Podemos.

La Policía Local trasladará en principio hoy al juzgado el expediente de la investigación. Son dos los integrantes de Imagina Mieres que han sido identificados. Se trata de Isaac Suárez, que aparece en la lista electoral como suplente. También ha sido identificada como presunta participante en las grabaciones que maneja la investigación Juana (no ha trascendido su apellido), pareja del primero.