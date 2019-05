La segunda final del certamen de El Entrego reunió a once cantantes

Once intérpretes disputaron la segunda final del XXI Concurso de tonada de San Martín del Rey Aurelio. En categoría absoluta, Manuel Fernández Pendás, de Corvera, interpretó "Hay una llinia trazada", "Ay de mí, que me oscurece" y "Marcho pal puertu", además de "Viva la cuenca minera", en el apartado de canción minera.

Ricardo Balmori, de Cabrales, de decantó por "Nun puedo subir al puertu", "Les cuatro villes" y "Si estimes el mío querer", y Gabriel González Tuya, de Villaviciosa, "Tengo de ir al molino", "La vaca pinta" y "Soy de Pravia". La avilesina Laura Riesgo optó por "Al pasar por el puertu", "Adiós conceyu Quirós" y "La zagalina". Para cerrar la categoría absoluta, Alicia Villanueva, de Bimenes, interpretó "Despierta bella aldeana", "arboleda bien plantá" y "Carros materos".

En el apartado de aficionados, el gijonés José Martínez cantó "La gocha de Antón" y "Per debaxo del puente", mientras que Abel Noriega, de Llanes, se inclinó por "Toca la gaita gaiteru" y "Tengo de ir a San Isidro". Valentín García y Maribel Fernández, ambos de Grado, eligieron para su repertorio, respectivamente, "Viva la xente minera" y "El aire me apagó la vela", por un lado, y "Los corales que me diste" y "Canteros de Covadonga", por el otro. Celia Noriega, de Llanes, actuó en menores de 18 años con "Playina la de Xixón" y "Lo mejor del mundo Europa". En infantil, Natalia Martínez, de Grado, cantó "A la mar se van los ríos" y "Aquel pucherín de fabes".