Cinco candidatos de Cs Mieres se dan de baja antes de las elecciones, pero siguen en la lista

Beatriz Vicente es una mierense con inquietudes políticas "porque busco un futuro mejor para mi hija". Hace algo menos de un año se afilió a Ciudadanos y formó parte de la junta directiva. Es el número dos de la candidatura. Todo correcto si no fuera porque ella, junto a otros cuatro compañeros en la lista, renunciaron a formar parte del proyecto el pasado 29 de abril. "Surgieron diferencias con la coordinadora y candidata y nosotros cinco decidimos dejar el proyecto, nos llevamos una desagradable sorpresa cuando vimos que nuestros nombres seguían en las candidaturas", aseguró ayer.

Todo iba bien hasta hace unas semanas. Beatriz Vicente había recibido una llamada de Vanesa Menéndez (candidata de Cs Mieres) "contándome que le habían dicho que era una persona válida y que quería formar una junta directiva en la que yo estuviese junto con otros miembros para hacer política real, transparente y sincera".

Empezaron a trabajar. Se reunieron con entidades y con vecinos. Recibieron una llamada desde la dirección regional del partido para decirles que necesitaban a 21 personas para formar una candidatura. Y, cuando ya estaba hecha, el discurso de la candidata -según la versión de Vicente- dio un giro de 180 grados: "Empezó a decir que quería salir concejala, estar cuatro años aquí, y luego comprar una casa en Llanes", entre otras afirmaciones.

Cuando anunciaron que se iban, "Iván Prieto me dijo que me quedara, que ahora con los pasquines me victimizaban y daban un pelotazo". Ella asegura que no quiso escuchar más: "Renunciamos porque no vale todo en política", clamó ayer.