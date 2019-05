Podemos critica las deficiencias del nuevo aparcamiento de Oñón

Podemos critica deficiencias en el recién abierto aparcamiento de Oñón, en Mieres. Así, la formación morada dio cuenta de la lluviosa jornada del viernes, día en el que se puso en funcionamiento el estacionamiento, ya se formaron charcos de agua.

"Resulta lamentable que en un parking que se acaba de habilitar y para el que no ha cumplido con los plazos de ejecución, retrasándose meses, esto no sea lo peor", destacan, señalando que "la solución para evitar uno de los embalsamientos que se produjeron pasó por cortar parte de un bordillo y hacer una canaleta por el paseo que transcurre al margen del río dificultando el tránsito para sillas de ruedas o carritos de bebé, entre otros", manifestó Patricia García Moro, candidata de Podemos a la Alcaldía de Mieres. "Es incomprensible que en pleno siglo XXI aceptemos obras con problemas de accesibilidad, porque el parque gerontológico no dispone de rampas de acceso, y además se ha protegido con un bordillo alrededor, razón que no alcanzamos a entender", añadió. Desde Podemos también critican el aspecto que muestran las protecciones de las farolas, "que se encuentran mal soldadas y con falta de tornillos, la mayoría tan sólo disponen de 8 de los 16 realmente necesarios".

El parking de Oñón era una esperada actuación, que ha contado con una inversión de 215.504 euros -cofinanciados en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)-. Esta obra está incluida en la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (EDUSI). Además de mejorar la bolsa de aparcamiento en la localidad, dispone de veinte plazas reservadas para los comerciantes del mercado dominical.