Músicos y escritores reclaman en Langreo más inversión y apoyo a la industria cultural

El mundo de la cultura de Asturias expuso esta tarde a los partidos políticos, en un acto celebrado en el Conservatorio del valle del Nalón, sus reivindicaciones. Exigen algunas medidas "de sentido común", como que se articule "la compatibilidad", para que los profesores de música puedan ofrecer conciertos, "como sucede en otras comunidades autónomas" y en todos los países. Reivindican también la cultura como una "industria que genera empleo", y por tanto exigen inversiones, y un cambio en la política asturiana "que es desoladora" si se compara con la de otras regiones, como por ejemplo el País Vasco o Cataluña.

En la presentación del manifiesto de apoyo a la cultura y los artistas, una idea impulsada por la plataforma "Stop juicio" del Conservatorio del Nalón, estuvieron el profesor de música y director de la Orquesta de Cámara de Siero Manuel Paz; María Encina, catedrática de Musicología; el músico Jacobo de Miguel; el escritor Javier Cellino y la portavoz de la plataforma, Marina Pérez.

El manifiesto reclama que la cultura entre en el debate político, denuncia que "no hay compromisos" con el sector y que apenas hay propuestas para favorecer esta industria. Propone además una serie de iniciativas para impulsar la creación de empleo en el sector: mantener la Zarzuela del Campoamor, aumentar la aportación a la Ópera de Oviedo, ayudas a los artistas "como se hace en cualquier otra industria", recuperar el circuito Asturias Cultural y, muy destacado, desarrollar la ley de Mecenazgo.

El comunicado íntegro es el siguiente:

Manifiesto de apoyo a la cultura y a los artistas

La Cultura es mucho más que el sentimiento que une a un pueblo o una forma de relacionarnos. Las Artes en su conjunto nos hacen ser una sociedad más comprometida, más empática; desarrollan nuestra sensibilidad e inteligencia individual y colectiva. Cultivan nuestro ser profundo y nos ayudan a entender nuestra propia realidad. Por eso, quien apoya la cultura y las artes estará dejando una huella profunda en la transformación social. Pero, además, la Cultura es una verdadera industria que genera riqueza y valor añadido, convirtiéndose en un sector estratégico para nuestra Comunidad Autónoma. Sin embargo, la cultura y las artes en general, suelen quedarse fuera del debate político, en el que ni se plantean medidas de impulso y continuidad de los proyectos existentes, ni se proponen nuevos proyectos dinamizadores de la propia industria cultural y de sus públicos. Todo ello en un contexto de clamorosa ausencia de apoyo a artistas y creadores.

No hay compromiso con las iniciativas de los agentes culturales ni tampoco iniciativas propias que relacionen las artes y la cultura con los centros educativos, de titularidad autonómica o local, y que, al fin y al cabo, son los encargados de vertebrar la formación artística, en todo el territorio.

Legislatura tras legislatura, la cultura y las actividades que genera, se ve sujeta a todo tipo de recortes cuando no eliminaciones sistemáticas.

Para los gestores políticos la cultura y la educación artística no se visualizan, no merecen su apoyo y no se apuesta por ellas; así pues, cuando llegan los recortes y la austeridad se convierten en víctimas propiciatorias que, además, deben pasar desapercibidas, sin reparar en que con cada recorte en cultura, nuestra sociedad se empobrece más.

Por todo esto, la plataforma ciudadana "Stop juicio" y los artistas y profesionales que la integran, exigen a los partidos políticos y a las distintas administraciones, tanto autonómica como municipales un compromiso claro con la cultura, que se articula en torno a las siguientes demandas:

MEDIDAS LEGISLATIVAS:

- Desarrollo de una Ley Autonómica del Mecenazgo que incentive el patrocinio privado a través de beneficios fiscales proporcionados y realistas.

- Articular la compatibilidad para que los profesionales docentes que quieran puedan desarrollar su actividad artística o concertística, tal y como sucede en otras comunidades autónomas y todo Occidente.

- Ley que permita de una vez por todas poder realizar conciertos y actos culturales en los bares y en la calle, permitiendo que la música y las artes entren libremente en todos los espacios posibles públicos y privados.

MAYOR APOYO PRESUPUESTARIO:

- Para Conservatorios Municipales y Escuelas de Música, que alivie la aportación de las Corporaciones Locales y usuarios, dándoles continuidad y evitando que se pongan en peligro, como está ocurriendo con el Conservatorio del Nalón.

- Para el mantenimiento de los espacios creados para hacer música: Habilitación y rehabilitación de espacios, como Quioscos de Música, etc

- Para garantizar la continuidad de las programaciones de la Temporada de Zarzuela del Teatro Campoamor, y que permita aumentar las funciones y los títulos.

- Para mantener y aumentar, en lo posible, las aportaciones a la Temporada de Ópera de Oviedo, garantizando así su crecimiento.

- Para garantizar la continuidad de los ciclos de "Conciertos del Auditorio" y Jornadas de Piano "Luis Iberni", dos iniciativas únicas en la Comunidad Autónoma, ya asentadas con larga tradición y así evitar que ocurra lo mismo que con los fallidos Premios Líricos, eliminados de un día para otro.

- Para garantizar la continuidad de los Festivales de Danza.

- Para la creación de salas de exposiciones.

- Para la dotación económica de las subvenciones dirigidas a artistas con proyección internacional.

RECUPERAR PROGRAMACIONES:

- Recuperar y potenciar el circuito de Teatro del Principado de Asturias.

- Recuperar el circuito Asturias Cultural que permita a toda la escena musical asturiana, grupos de pop, rock, folk, jazz, clásicos, etc, regresar a las casas de cultura, pequeños auditorios de toda Asturias, en la actualidad con escasísima programación musical.

APOYO A L@S CREADOR@S, Y ARTISTAS ASTURIAN@S:

- Apoyo a través de la figura del "artista residente" de los auditorios y espacios dedicados a la música y al resto de actividades culturales a artistas y creadores relevantes, preferentemente asturianos o residentes en Asturias, que contribuyan a desarrollar el tejido cultural de la Comunidad Autónoma.

- Más apoyo a los creadores de todos los sectores, (audiovisual, musical, artes escénicas, artes plásticas, literario) a través de creación de planes estratégicos que articulen y coordinen todos los sectores y las actividades que se generan: festivales, concursos, conciertos, presentaciones de libros, charlas, bienales, exposiciones itinerantes, etc.

OTRAS POLÍTICAS

- Cultivar y proteger la cultura de las Bandas, fomentando la interacción de los centros educativos con las diferentes bandas de Asturias y posibilitando la colaboración de profesorado y alumnado, dotando de formación solvente a una tradición de nuestro país.

- Creación de los "Premios del Mecenazgo Asturiano" para incentivar y premiar a aquellas empresas más sensibilizadas con el patrocinio cultural.

- Coordinación de las políticas autonómicas y municipales; ello permitirá la optimización de los recursos culturales, tanto humanos como económicos, tratando de llegar al mayor número posible de ciudadanas/os.

Finalmente, mayor compromiso y apoyo institucional real con todas las actividades que la industria cultural genera en Asturias.