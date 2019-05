Una disputa del gobierno local y el PSOE suspende la Comisión de Hacienda

La Comisión de Hacienda celebrada ayer en el Ayuntamiento acabó antes de tiempo. Una disputa, vinculada con el turno de intervenciones, entre la portavoz del PSOE, Rita Camblor, y el presidente del órgano y concejal de Hacienda, Luis Baragaño, terminó con la decisión de este último de suspender la sesión antes de lo previsto.

"Yo estaba en el turno de palabra cuando la edil del PSOE comenzó a interrumpirme", indicó Baragaño, que añadió: "Hizo caso omiso de la advertencia que se le hizo para que cesara su actitud y, a la segunda vez, decidí suspender la sesión, porque además todos los temas estaban ya tratados e informados. Esto obedece a la desesperación del PSOE, que parece que quería reventar la Comisión".

El relato de la edil socialista sobre lo sucedido es muy distinto. "Las comisiones no son como los Plenos, con turnos cerrados de forma estricta. Se hablan las cosas; lo que pasa es que al gobierno local no le gusta escuchar algunas de ellas, como la falta de ejecución del presupuesto. Primero me mandó callar y luego quiso echarme; es la muestra la dictadura de este mandato".