La carretera de Soto de Agues "se hace por la prepotencia del PSOE"

Mostrar su rechazo al proyecto de la carretera de Rioseco a Soto de Agues, denunciar la "soberbia y prepotencia" del gobierno local de Sobrescobio al "no escuchar a los vecinos" y exigir modificaciones al proyecto, con la inclusión de la variante de Villamorey, el cierre de las fincas de los afectados y modificaciones en el trazado para garantizar la "seguridad" en una vía que utilizan "vehículos, pero también tractores, peatones y ganado". Esto fue lo que hicieron ayer por la tarde en Villamorey el diputado y número dos de la lista regional de IU, Ovidio Zapico -vecino del concejo- y el candidato del partido a la Alcaldía coyana, Alejandro Alonso, que junto a vecinos y simpatizantes colgaron una pancarta contra el proyecto.

"No se puede gobernar desde la soberbia y la prepotencia. Esto pasa cuando las mayorías absolutas generan vicios al gobernar. Y pasa en Sobrescobio, y puede pasar en Asturias si no se logra un gobierno plural de la izquierda", expuso Ovidio Zapico. Alonso afirmó que "estamos con los vecinos exigiendo la reforma del proyecto". Apuntó que cuando el PSOE quiere "imponer un proyecto, lo hace, aún sin contar con la gente", y subrayó que la reforma de la vía no garantiza la seguridad ni de peatones, ni de los ganaderos con sus animales.