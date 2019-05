Comprar en el comercio de Laviana en la "Noche Abierta"

La "Noche Abierta" es una iniciativa comercial que se desarrolla en las grandes ciudades. Tiene como objetivo poner en valor la importancia del comercio local, el de proximidad, el que está mas cerca del consumidor y con horario prolongado después de la hora habitual del cierre._Por ello, en la jornada de hoy viernes, los comercios de Pola de Laviana abrirán desde las 20 a 24 horas, con numerosos alicientes y atractivos, con ofertas sorprendentes, descuentos exclusivos y la opción de ganar 3000 euros de un único premio.

Son 33 los establecimientos de Pola de Laviana que abren hoy hasta la medianoche: Detroy moda vaquera, Kositas Monas, All in fútbol, Mr. Pentland, Lencería Tanga´s, Perfumería de la Uz, Mayari Modas, La Botica de los Perfumes, Perfumería Yaya, Zaping Moda, Zapatería A Tus Pies, Vísteme Despacio, Muuaackss, En Tonos Pastel, Opticalia Laviana, El Telar, El_León de Chelo, Farmacia Laviana, Kuko´s, Aisca Moda Infantil, Peques, Burlesk Entorno Creativo, Perfumería Dori, La Cesta Rosa, Especies Com. Veterinaria, Triskel Modas, Bel´s Moda, Ferretería Galván, Ynka, Decoraciones Pochi, Adamantium Peluqueros, Deportes Montes y_Ceylam. Son 33 establecimientos de prestigio que ponen de relieve la importancia del sector comercial de Pola de Laviana que por calidad y precios está a la altura del que se puede encontrar en las grandes ciudades.

En la "Noche Abierta" de Pola de Laviana, los comercios participantes realizaran promociones especiales en un ambiente festivo y lleno de atenciones a los vecinos y clientes. Interesa, por muchos motivos particular en la "noche abierta" que ademas ofrece un premio especial de 3000 euros para consumir en el comercio lavianés.

Uno de los alicientes de la noche será el "hippie wagons" iniciativa promocional de singular encanto y otro, la participación en el sector hostelero con las propuestas que ofrecen en el concurso de tostas "Descenso Folclórico del Nalón" en 20 locales distintos. En resumen esta tarde y hasta la medianoche, Laviana espera a todos.