La alcaldesa de Riosa denuncia ante la Guardia Civil a la candidata del PSOE

La todavía alcaldesa de Riosa y candidata de IU a la reelección, Ana Isabel Díaz, anunció ayer la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil ante los ataques recibidos por parte de la candidata del PSOE, Ana Isabel García, a través de varios boletines repartidos por todo el municipio en el que acusa a la regidora de "Tratos de favor, incumplimiento de contratos, falsedad documental y prevaricación".

El "boletín informativo 2", tal y como lo llaman, consta de 20 páginas en las que se vierten graves acusaciones contra la gestión de la regidora y el Gobierno local, achacándole varios delitos, incluso el pago por duplicado de una factura. "He intentado ser prudente, pero esto no se podía dejar pasar", aseguraba ayer Ana Díaz poco antes de dirigirse a las dependencias de la Guardia Civil de Oviedo -el puesto de Riosa no contaba ayer con servicio- para presentar la demanda. "Lo hablé con mi abogado y me dijo que esto era intolerable, por lo que me he visto obligada a presentar esta demanda", aseguró Díaz.