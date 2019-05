Imagina Mieres mantiene la candidatura pese a la renuncia de Juan José Menéndez

Finalmente no pudo ser. Los impulsores de Imagina Mieres no pudieron convencer al que había sido su candidato, Juan José Menéndez, para que retomase el proyecto político a sólo unos días de las elecciones. Eso sí, el domingo habrá papeletas del partido en los colegios electorales, así que habrá que esperar a conocer los resultados de los comicios. Y es que en el caso de obtener representación, no está tan claro que todos los miembros de la candidatura rechacen el acta de concejal.

Juan José Menéndez, así como la número dos de la lista de Imagina Mieres, Olga Álvarez, decidieron dimitir tras conocerse que miembros del partido estaban implicados en la intriga política que el pasado 30 de abril provocó que Mieres amaneciera con el suelo empapelado de pasquines contra el alcalde y candidato de IU, Aníbal Vázquez. De este modo, se suspendió toda la campaña política del partido, desapareciendo incluso su perfil de "Facebook" para que no quedara ninguna huella del partido. Pero todo cambio a principios de semana, cuando los impulsores del partido, contrarios a la idea de pagar justos por pecadores, propusieron tanto a Juan José Menéndez como a Olga Álvarez volver al proyecto. Su intención era limpiar el buen nombre del partido "donde hay muchas personas honestas", destacó Nacho González, uno de los impulsores. Sin embargo, Juan José Menéndez rechazó nuevamente encabezar la candidatura bajo el argumento de que había dado su palabra, tanto al alcalde como a la ciudadanía, de que si alguien de su entorno estaba implicado en el caso de los pasquines -como así lo demostró la Policía- se iba. Con el rechazo de Menéndez, al que se suma también el de Olga Álvarez, los impulsores de Imagina Mieres consideran que no tiene sentido seguir con el proyecto y mantienen cancelada la campaña. De hecho, tampoco tendrán interventores durante los comicios del domingo. Lo que sí habrá es papeletas, con lo que tendrán posibilidad de sacar representación municipal. En ese sentido, tanto Menéndez como Álvarez, número uno y dos en la lista, rechazarían su acta; algo que no está tan claro con el número tres, José Ángel Gayol, que ayer ni desmentía ni confirmaba que fuese a renunciar al acta en el caso de conseguirla.