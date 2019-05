Langreo aprueba por unanimidad dejar el 20% del agua del Raigosu a San Martín

Langreo empezará a utilizar el 80% del caudal de la traída del Raigosu en los próximos días, dejando a San Martín del Rey Aurelio el 20% restante. La Corporación municipal acordó, en el pleno y por unanimidad, esta medida después de que fracasase la negociación que inició el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio con el de Langreo para el suministro de agua. La propuesta presentada por el equipo de gobierno municipal (IU y Somos) fue apoyada por el PSOE y el PP (la concejala de Ciudadanos no asistió a la sesión plenaria). Toda la corporación respalda una actuación que "conllevará ahorros en costes" ya que, por ejemplo, "no se necesitarán bombeos como con el agua de la conexión de Coruxera", aseguró el Alcalde, Jesús Sánchez.

La propuesta aprobada incluye la petición a Aguas de Langreo para que "esta actuación se realice con escrupuloso respeto al 20% del caudal que corresponde al Ayuntamiento de San Martín". El convenio suscrito entre ambos Consistorios, en 1927, establece este reparto, pero Langreo no utilizaba su parte del caudal. Para ello ejecutó unas obras de conexión de la captación de agua con la estación potabilizadora de Entralgo a las que les quedan "un remate que estará el sábado (por hoy) o el lunes pero no mucho más", apuntó el regidor.

Sánchez lamentó que "después de casi tres meses de negociación, cuando el acuerdo ya estaba prácticamente cerrado, con ajustes de precios, de céntimos, ante la sorpresa de todos los que participábamos en la negociación, el representante de San Martín manifestó que no podía firmar el acuerdo y que quedaba para el siguiente mandato". "Me sentí engañado ya que la petición de negociación partió de San Martín", recalcó el Alcalde, que hizo alusión al "esfuerzo" del gerente de Aguas de Langreo para realizar los estudios necesarios con "eficiencia y rapidez".

Sánchez resaltó que el concejo vecino "tenía la oportunidad de acordar un suministro de agua bastante más barato que el de Cadasa". Francisco Torre, edil del PSOE, aseguró "no entender si hace mes y pico que concluyeron las obras, ¿por qué no se quitó el agua ya?". El regidor respondió que no se hizo al estar negociando. La edil del PP, Eva Martínez, anunció el voto favorable al conllevar "ahorro para Langreo".