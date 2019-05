"Llamé al Consejero por las piscinas de Pénjamo, pero no tuve respuesta", asegura Jesús Sánchez

Las piscinas de Pénjamo fueron también protagonistas en el último pleno celebrado antes de las elecciones municipales y autonómicas. El concejal socialista Francisco Torre preguntó al Alcalde por las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento ya que los presupuestos regionales destinan 120.000 euros al cierre de las instalaciones, que permanecen sin uso desde 2010, y la redacción del proyecto de recuperación.

La respuesta del regidor fue que intentó en "multitud de ocasiones" hablar con el consejero de Educación, Genaro Alonso, pero, apuntó, "no tuve contestación". "Por eso, supongo que el Consejero entiende que este tendría que ser un tema de otra corporación", subrayó. "Lo hemos intentado repetidamente", añadió Sánchez, que advirtió de que el Principado ha recogido esta cuantía en el capítulo de transferencia de inversiones. El Ayuntamiento se encargaría de ejecutar el cierre y redactar el proyecto aunque la propiedad de las piscinas de Pénjamo es de la administración autonómica.

"Es una situación compleja de gestionar ya que para contratar habría que asumir la propiedad", dijo Sánchez, que considera que "no se puede utilizar una cantidad de dinero que no cubre la ejecución del proyecto ni el cierre para que asumamos la propiedad". El Ayuntamiento está, recalcó, "abierto a cualquier tipo de solución que no sea colocarnos entre la espada y la pared". Pero de esas opciones, afirmó, no ha podido hablar en estos últimos meses con el Consejero.