Amin Sheik: "Quien no respeta al profesor está poniendo en peligro su propio futuro"

¿Os casaríais sin conocer a vuestra pareja?, ¿creéis que el mundo está bien educado?, ¿somos inteligentes por tener un teléfono inteligente?, ¿a cuántos niños vas a ayudar a lo largo de vuestra vida?, ¿os alimentáis de la basura?, son algunas de las preguntas que resonaron en la librería mierense La Llocura con ocasión de la presentación del libro "La vida es la vida. Soy gracias a ti", de Amin Sheikh, un acto que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas. El autor fue ayudado en la traducción por Mónica Santos.

El indio Amin Sheikh relata en su obra la historia de su vida como "niño de la calle" en Bombay, hijo de una familia pobre, obligado a trabajar en pésimas condiciones desde su más tierna infancia. Un niño que huyó de su familia para acabar sobreviviendo en una enorme estación de ferrocarril, entre trenes y basura, buscándose la vida para conseguir alimento y algo de dinero. Aquel niño acabó teniendo la fortuna de ingresar en el orfanato "Casa del amor", ir a la escuela -"quien no respeta al profesor está poniendo en peligro su propio futuro", dijo Sheikh-, siendo posteriormente acogido por un artista con importantes contactos con extranjeros. "Nunca entendí que la gente de fuera me tratase bien y en mi país se me despreciara", denunció.

Amin Sheikh logró viajar a Barcelona donde entabló relación con personas que le ofrecieron ayuda -"los milagros y los ángeles existen", manifestó-, en relación a las personas que lo han apoyado- y, de vuelta a Bombay, escribió este libro, en el que cuenta su azarosa existencia, un texto salpicado de reflexiones sobre las injusticias sociales, el valor de las cosas cuando no se tiene nada y la posibilidad cierta de provocar cambios si uno se lo propone.

El autor logró autoeditar su obra, vendiendo ejemplares por las calles hasta que su iniciativa se dio a conocer en internet. Hoy su obra ha sido traducida a nueve idiomas y lleva vendidos más de 24.000 ejemplares, lo que ha permitido a Sheikh poner en marcha su sueño de abrir un café librería en Bombay en el que da trabajo y alimento a "niños de la calle" como él, un establecimiento reconocido como la segunda mejor cafetería de India. Y su siguiente paso será la apertura de un establecimiento similar en Barcelona que acoja a refugiados y gente sin hogar, para lo que ya cuenta con la implicación de diversos colectivos españoles.

El mensaje transmitido por Sheikh a lo largo de su presentación estuvo cargado de optimismo sin olvidar la dramática realidad de millones de seres humanos. ""Si queréis conocer el infierno, os invito a mi ciudad", dijo el autor, que llama a viajar como forma de abrir las mentes, a no olvidar de dónde venimos y a aprender a apreciar lo que tenemos. "Cuando llegué a Barcelona vi que había de todo pero que la gente no sonreía", recordó el autor.

"Ya no necesito nada para mí, tengo suficiente", reconoció Sheikh, casado con una profesora española y padre de un bebé, volcado en sus proyectos solidarios y que no olvida a las personas que lo han ayudado.

"Si yo logré hacer realidad mi sueño, tú también puedes hacerlo", finalizó el autor, que, a pesar del sufrimiento vivido, mantiene su semblante amable y sonriente.