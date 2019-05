El alcalde, David Moreno, no optó a la reelección tras su salida del PSOE

Si en estas elecciones municipales en Aller había alguna certeza es que el bastón de mando del Ayuntamiento iba a cambiar de manos. Y es que el alcalde, David Moreno Bobela, no se presentó en esta ocasión a la reelección. El caso judicial por la concesión de subvenciones para la gestión del polideportivo de Moreda, en el que tuvo que afrontar un juicio del que quedó absuelto, fue el detonante para que, al menos por el momento, abandonase la política.

La apertura de juicio oral le obligó a dejar el PSOE, el que sigue considerando su partido, y junto a él, y como muestra de apoyo, lo hicieron el resto de ediles de su equipo de Gobierno. Pilotaron el consistorio como no adscritos, y pese a que la sentencia le fue favorable, Moreno no ha ido esta vez en ninguna lista.

"En el momento que decidí no dimitir con la apertura del juicio supe que eran mis últimos dos años como alcalde, para cumplir el mandato que me encomendaron mis vecinos de Aller", aseguraba el todavía regidor. "Después de tantos en años en política, tuve todo el día una sensación de tristeza, estaba nervioso, intranquilo, porque para mí el PSOE es mi partido", indicaba. Ahora, Moreno tiene sus planes fuera de la política, aunque no descarta volver: "Nunca digas nunca", sentencia.