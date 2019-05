Ana Díaz lleva a Izquierda Unida a gobernar con mayoría absoluta

Al borde de las lágrimas, con la voz entrecortada de la emoción, Ana Isabel Díaz celebraba ayer su primera mayoría absoluta como cabeza de lista. "Han sido cuatro años muy duros en los que además del trabajo por el concejo, he tenido que aguantar ataques personales que me han hecho mucho daño a mí y a mi familia, y por eso este resultado y la confianza que nos han dado los riosanos es muy especial", señalaba la regidora, que repetirá cuatro años más.

IU lograba cinco de los nueve concejales de la Corporación riosana, los mismos que en la anterior legislatura, pero en esta ocasión, el Pleno solo estará formado por nueve ediles. La coalición se llevó casi el 47,5 por ciento de los votos (567), dejando muy lejos a la segunda fuerza, el PSOE, que logró el 31,9 por ciento de los sufragios (381) y tres concejales. El último edil en liza será para una nueva formación independiente, Riosanos, formada por el antiguo cabeza de lista de Foro y por varios exediles de IU en Riosa. Con 170 votos, fueron la tercera fuerza y logran un concejal. El PP, con 55 papeletas, no ha logrado representación en el Ayuntamiento, como tampoco Foro, que se quedó en 4 votos.

La alcaldesa riosana preveía una noche larga. "No solo estoy contenta por el resultado que hemos tenido aquí en Riosa, que por supuesto, sino también porque en la comarca del Caudal hemos logrado mayorías amplias que nos van a permitir llevar adelante nuestros programas", indicaba. Y eso que el día no fue fácil. "Teníamos nervios, había una candidatura nueva y no sabíamos cómo iban a responder los vecinos, pero finalmente nos otorgaron su confianza y eso es de agradecer", dijo.

Tras cuatro años "de desgaste personal", incluso con una demanda judicial contra su rival socialista por la alcaldía apenas a dos días de las elecciones, Ana Díaz ya está pensando en el próximo mandato. "Aunque quiero tomarme tres o cuatro días de reflexión, lo cierto es que vamos a intentar tender la mano a todo el mundo, empezar de cero y tratar de que toda la Corporación, sean del partido que sean, podamos ir de la mano para llevar adelante el concejo y hacer un Riosa mejor", indicó la regidora.