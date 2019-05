Las parroquias rurales de Caso eligieron a sus presidentes

A las tres urnas de las elecciones municipales, autonómicas y europeas se sumó en las parroquias rurales de Caso una cuarta, la que recogía los votos para elegir al presidente de estas entidades. Con cuatro papeletas en cuatro sobres acudieron muchos de los vecinos a los colegios electorales de las parroquias rurales de Bueres, Nieves y Govezanes, Orlé y Caleao.

Tres entidades en las que sólo se presentó un candidato en cada una. Fueron Jesús Manuel Barrial y Juan Ramón González, de la agrupación de electores de Bueres, Nueves y Govezanes y de la de Caleao respectivamente; y María Araceli Muñiz, del PSOE, que concurrió en Orlé. La Federación Asturiana de Parroquias Rurales anunció que valora una posible impugnación de los comicios ante el error cometido por la administración electoral al confeccionar los sobres y las papeletas en gran parte de las 39 entidades en la denominación del cargo.

Ayer había mucho que votar y, en alguna sede electoral, hubo quejas por la falta de privacidad a la hora de proceder. En el Colegio Prau Llerón de Mieres las papeletas para los comicios europeos estaban a la vista de todos, lo que provocó que el voto dejase de ser secreto. Hubo vecinos que se sintieron muy incómodos. Es el caso de Cecilia López, que llegó incluso a trasladar telefónicamente su malestar a la Junta Electoral. "Al final la solución que me dio la Junta Electoral es que cogiera una papeleta de cada partido y que me fuera a una esquina a elegir la mía. No me parece serio".

En Mieres, no se pudieron encontrar papeletas de la candidatura de Imagina Mieres, retiradas esta misma semana. Tras el "pasquinazo", los líderes de la candidatura decicieron retirarla y la Junta Electoral ordenó que no hubiera papeletas y que los votos emitidos por correo fueran contados como nulos.