El PSOE recupera la Alcaldía, de la que desbanca a IU y Somos en una reñida pugna

El PSOE gana las elecciones en Langreo y alcanza "una mayoría suficiente para gobernar" sin plantearse "pactos a corto plazo" para disponer del mayoría absoluta, afirma. IU y Somos pierden la Alcaldía, a la que accedieron cuatro años atrás con once de los 21 concejales. Para estos comicios, las dos formaciones, que habían concurrido por separado en 2015, se unieron en la candidatura Unidas por Llangréu, que perdió tres concejales (se queda con ocho) mientras que el PSOE subió tres (alcanza nueve). El PP baja un edil, y logra dos aunque se ha quedado a seis votos de lograr uno más, mientras Ciudadanos incrementa su representación con otro edil más, dos en total.

El PSOE tendría dos opciones para lograr la mayoría absoluta; el PP, sin visos de prosperar, y Ciudadanos. Carmen Arbesú, que mostró su alegría por la victoria, aseguró que "no es el momento de hablar de pactos". También destacó que su formación ganó 1.500 votos respecto a las pasadas elecciones y que Unidas por Llangréu perdieron 2.500. "Langreo pide un cambio", apuntó. Luis Fernández, candidato de Ciudadanos, no está cerrado a llegar a un acuerdo. "No es el momento de hablar de pactos, es de celebración", resaltó. "Habría que hablar de propuestas que supongan un avance para Langreo", añadió.

El candidato de Unidas por Llangréu aseguró que "perdimos las elecciones, las ganó el PSOE y los felicito", aseguró antes de indicar que su formación "pasa a la oposición". "En ningún caso nos planteamos un pacto antinatura", añadió. También el Partido Popular se aparta de un posible escenario de pactos, al asegurar su candidata a la Alcaldía, María Antonia García, que no valora llegar a acuerdos para gobernar. Aseguró que el resultado "no es el esperado pero no modificaremos nuestra determinación para seguir trabajando por el bienestar de los langreanos", dijo. Doscientos noventa votos separaron a la formación que lidera Carmen Arbesú de Unidas por Llangréu, con Jesús Sánchez. Como en las elecciones anteriores, el PSOE fue la formación que consiguió más votos, aunque en aquella ocasión lograba los mismos concejales que IU (seis). La entrada de Somos permitió un pacto con la coalición de izquierdas que llevó a la Alcaldía a Jesús Sánchez Alcalde.

La marca municipal de Podemos en Langreo fue entonces la llave y pactó con IU. Los dos partidos sumaron 11 de los 21 concejales de la corporación municipal, en la que el PP lograba tres (uno menos que en los comicios anteriores) y Ciudadanos se incorporaba con un edil.

Participación

IU pierde la única Alcaldía que tenía en el valle del Nalón, que había logrado en 2015. En el mandato anterior hubo dos regidoras, del PSOE, en el Ayuntamiento langreano, primero Esther Díaz y después, cuando fue nombrada consejera de Servicios Sociales, accedió al cargo María Fernández, que fue elegida el pasado mes, en los comicios generales, senadora.

El PSOE incrementó sus votos en el concejo de Langreo desde el 28,25 por ciento de las últimas elecciones municipales al 36,6%, consiguiendo ayer un total de 6.968. Mientras que la coalición de IU y Podemos bajó desde el 45,5% al 35%, El PP perdió dos puntos y Ciudadanos, que había conseguido el cinco por ciento de los votos cuatro años atrás, alcanzó en la jornada de ayer el 9,86 por ciento.

La participación de los vecinos en las elecciones municipales aumentó en Langreo respecto al año 2015. Ayer acudieron a sus colegios electorales un total de 19.290 ciudadanos, un 56,88 por ciento del censo frente al 56,79 por ciento.