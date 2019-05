Álvarez: "Fue un error humano y no pasa nada, pero hay que corregirlo"

"Es imposible, tiene que haber un error". Esa fue la primera reacción de la alcaldesa en funciones de Lena, Gema Álvarez, cuando vio que la plataforma estatal donde se cuelgan los resultados de las elecciones municipales le quitaba su mayoría absoluta con el cien por cien escrutado. "Nos pusimos a revisarlo todo y vimos que tenía que haber un fallo en la transmisión de los datos", explica la regidora, que durante la mañana de ayer logró localizar exactamente donde estaba el fallo.

"Fue en el envío de los resultados por vía telemática desde una de las mesas del colegio del Pilar, que no son los mismos que se recogen en las actas de escrutinio", explica Álvarez, que afirma que "espero que el miércoles la Junta Electoral y el Juzgado no tengan ningún tipo de duda porque nosotros no la tenemos". "Nosotros comprobamos las actas originales en el Ayuntamiento y las copias de los interventores, y tenemos claro que lo que sucedió fue un error humano y no pasa nada", señaló. Aún nerviosa por una situación anómala, Álvarez reconocía que "se pasa mal, porque no sabes que estaba sucediendo y se te pasa todo por la cabeza".

"Para mi eran muy importantes estas elecciones, porque era la primera vez que me presentaba como cabeza de lista y tener este resultado de una mayoría absoluta te da cierta tranquilidad", reconoce la regidora, que bromea con que "durante los dos últimos años y medio puedo decir que los vecinos me tuvieron a prueba y, finalmente, han refrendado su confianza en mí". "Tenía que demostrar muchas cosas a mucha gente, tanto a nivel de alcaldesa como personal, porque para mucha gente, todavía no era regidora por méritos propios", indicó Álvarez, que reconoció que incluso alguna felicitación por su victoria iba en esa línea.

Ahora "toca seguir trabajando por los lenenses otros cuatro años, seguir sacando adelante proyectos que sean beneficiosos, prestando servicios, y tratando de asentar población y empleo en nuestro concejo", afirmó la regidora.