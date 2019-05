Fulgencio Argüelles: "El libro es un estudio sobre la condición humana"

El escritor allerano Fulgencio Argüelles estuvo en la Casa de la Buelga de Ciaño para presentar su último libro "El otoño de la casa de los sauces", un acto organizado por la asociación cultural Cauce del Nalón y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

La bibliotecaria Enedina Suárez, se encargó de trazar la trayectoria del autor y afirmó que "las novelas de Fulgencio hay que leerlas lenta y pausadamente para no perderse nada pues utiliza un lenguaje tan rico y cuidado que es imprescindible estar atento a sus metáforas y descripciones minuciosas".

En la misma línea se manifestó el también escritor Xulio Arbesú, que se mostró convencido de que "la escritura de Fulgencio Argüelles podría definirse como densa en tanto en cuanto en cada párrafo hay mucho significado, pero eso no quiere decir que su lectura se haga pesada ni mucho menos así que prefiero calificarla de intensa por su fuerza y energía".

En cuanto a "El otoño de la casa de los sauces", Arbesú manifestó que "no está escrita con rapidez, no podemos decir que sea una novela de autopista sino más bien de caminos y dirigida a la gente que aprecia los detalles y los disfruta según los va leyendo".

Argüelles tomó la palabra para explicar el argumento de la novela. "La historia arranca cuando a Zígor, un hombre de mediana edad y empresario de éxito que está casado con una aristócrata, le diagnostican una enfermedad terminal", explicó. El escritor continuó relatando que es en ese momento cuando el protagonista decide reunir en su casa a los siete integrantes del comando terrorista con el que luchó para derrocar el régimen militar de un país imaginario y que se disolvió tras un atentado fallido. "Cuando se vuelven a reunir toman plena conciencia de que los años no pasan en balde y también de que sus vidas han estado totalmente marcadas por sus años de lucha y ese encuentro propicia que afloren los remordimientos y los sentimientos de culpa, llevándoles a todos a una más que necesaria catarsis", destacó.

Del mismo modo, también puso de manifiesto que "este libro es un estudio sobre la condición humana y en un primer momento fue una obra de teatro que escribí para el grupo Serondaya, con el que actuaba". "Quise hacer una obra coral en la que pudiésemos participar todos los que integrábamos el grupo y una vez que estuvo lista y la representamos, me di cuenta de que tenía el material suficiente para escribir una novela", subrayó.

Según Argüelles, "las sociedades modernas intentan que no nos hagamos preguntas pero creo que no está de más analizar la personalidad de los criminales y saber como han llegado a serlo porque no podemos obviar que los terroristas son seres humanos y que a veces son capaces de auxiliar a una viejecita en el metro cuando unos metros más atrás han puesto una bomba que ha matado a varias personas y por eso es imprescindible que el conocimiento del ser humano se intente desde una perspectiva integral".