El PP ve óptimos sus resultados y destaca el incremento de votos sobre 2015

El presidente del PP de Aller y cabeza de lista en los comicios del domingo, Juan Sutil, tenía ayer una mezcla de sentimientos. Por un lado, cierta tristeza de no haber logrado el objetivo de asaltar el bastón de mando allerano. Sin embargo, por el otro, la satisfacción del trabajo bien hecho, con unos resultados "óptimos". No en vano, apunta, en fases del escrutinio los populares fueron en cabeza, y recuperaron plazas muy importantes para ellos, como la capital Cabañaquinta "donde ganamos de forma holgada". "Hemos subido en votos y en porcentaje, pero no ha sido suficiente para poder ganar", aseguró.

Sutil, que el mismo domingo telefoneaba al candidato socialista y ganador de las elecciones Juan Carlos Iglesias, aseguraba ayer que aunque todo apunta a un Gobierno del PSOE, "no nos podemos cerrar a nada". "Nosotros vamos a reunirnos mañana -por hoy-, analizar los resultados, y la situación, y a partir de ahí hablar con el resto de partidos, por lo que tampoco descartamos nada", aseguró sobre un posible pacto que dejara sin alcaldía a los socialistas, algo que solo podría ocurrir con el apoyo de al menos otras tres fuerzas políticas.

Para Sutil, "hicimos una gran campaña, llegamos a todos los sitios, la gente valoró el trabajo del PP, pero al final las urnas mandan y tenemos que aceptar el resultado, como no puede ser de otra manera".