Agustín A. Biscayar: "Escribir poesía necesita tiempo, tranquilidad y pausa"

"En el borde del aire" es el título del nuevo poemario que acaba de sacar a la luz el poeta avilesino Agustín Alonso Biscayar. El autor presentó su obra en el Centro de Artes Escénicas "Carlos Alvarez Nóvoa" de La Felguera, en un acto que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Inés Acosta fue la encargada en esta ocasión de presentar al autor, del que reseñó que ha desarrollado toda su actividad laboral en el sector bancario y es miembro de la Asociación de Escritores de Asturias. Además, Acosta referenció que el poeta ha obtenido más de una veintena de reconocimientos por su labor como poeta tanto en Asturias como en resto de la geografía española "e incluso más allá de nuestras fronteras, en países como Argentina y México",

Javier G. Cellino, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA y coordinador literario del acto, recordó que el autor pretende en este nuevo poemario apartarse de la temática de sus anteriores libros. En esta obra ahonda más en la palabra y muestra la necesidad del poeta "de controlar el pequeño caos que según él nos acosa en la actualidad y de ahí viene su afán por volver a la palabra meditada, lenta y necesaria"

Biscayar también dejó patente que "la poesía necesita tiempo, tranquilidad y pausa y poca gente está dispuesta a detenerse tanto para escribir poemas como para leerlos. En otro tipo de literatura tal vez puedas prescindir de la atención y, si te saltas algún párrafo, el resultado final no se ve mermado. Pero en el caso de la poesía eso no es así". "Un libro de poesía nunca termina de leerse" afirmó rotundo el poeta. Por otra parte se mostró convencido de que no es necesario utilizar un lenguaje especialmente metafórico para llegar a los lectores porque "a través de la sencillez también se pueden remover los sentimientos y eso es lo que para mí es fundamental en la poesía, emocionar y conmocionar"

"Todas las artes tienen una diversidad tremenda y los gustos del público van variando poco a poco, a veces quizás guiados por alguien que decide qué es lo que va a ponerse de moda y va a ser tendencia y de obligada lectura", lamentó Biscayar. Para él, sin embargo, hay un público "más difícil de convencer para que lea lo que está de moda y se trata precisamente de la gente que lee y consume poesía"

"En el borde del aire" está dividido en tres capítulos. "El primero habla de los sentimientos entre las personas más cercanas, mientras que en el segundo trato de plasmar como se relacionan los hombres y la sociedad", expresó. "En el tercer capítulo trato de dar importancia a la palabra como eje conductor, como instrumento de expresión y como vehículo que bien pilotado nos lleva a sentir" afirmó para finalizar. A continuación, dio paso a la lectura de varios poemas de su libro que, en esta ocasión, ha sido editado por Bajamar.