"Con 10 años supe que me iba a dedicar a la sidra el resto de mi vida"

"Empecé a escanciar con 10 años, trabajando con Tino y Mari en el Hogar del Productor de Sotrondio y desde el primer momento me enamoré de la sidra y de la cultura sidrera, porque, aunque no levantaba un palmo del suelo, tenía la suficiente madurez como para saber a lo que iba a dedicarme el resto de mi vida". Con estas palabras se expresó el empresario, emprendedor y hostelero sotrondín Olegario García Bernardo, al inicio de la conferencia que con el título "Olegario García Bernardo. Premio al mejor escanciador del siglo XX", que tuvo lugar en la Casa de la Juventud de Sotrondio. Fue organizada por la Asociación Bicentenario de San Martín y contó con la colaboración del Ayuntamiento y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

García hizo buena memoria de sus tiempos de chaval y contó al público asistente que "estaba deseando salir de la escuela para ir a echar sidra porque además de lo que me gustaba, ganaba mi dinero ya que aunque no tenía sueldo, las propinas eran para mi y puedo dar fe de que me daban muchas". El empresario ganó su primer concurso a los diez años en la Güeria Carrocera, y los siguientes en Rozá y en Sotrondio. "Mi gran maestro fue Cavite, que hasta me compró un pantalón corto y una tarabica para ir a los concursos, porque normalmente echaba la sidra con las chirucas puestas y no era plan ir con esa pinta".

El conferenciante se mostró especialmente molesto con la evolución que ha tenido el mundo de la sidra. "Antes la gente exigía que se echase bien la sidra pero resulta que ahora nadie le da la más mínima importancia a ese detalle y todo eso está llevando a que tanto las sidrerías como la cultura sidrera estén de capa caída". Puede presumir de contar con más de 200 premios en su haber y de ellos, 47 primeros premios. Además fue el participante más joven en conseguir un primer premio en un certamen. Tan impresionante palmarés le llevó a ser reconocido como "el mejor escanciador del siglo XX", un galardón que recogió en Villaviciosa "un poco dolido porque creo que debería haber sido en Sotrondio donde se me hiciese entrega, pero nadie hizo el menor atisbo para organizar el acto aquí y eso me causó mucha tristeza, tengo que confesarlo".

García defendió que la figura del escanciador no debe perderse, "aunque duela a los bolsillos" y se mostró a favor de que la sidra tenga dos precios distintos, "un precio para la que se echa con la maquinita o el pitorro y otro precio para aquella que es servida por un buen escanciador". Además reivindicó la necesidad de "recordar a la gente que está en Asturias y que así es como se echó la sidra desde siempre y no al contrario, hay gente que cree que porque no tengas escanciadores automáticos en tu local, eres de segunda o tercera categoría y es precisamente al contrario". Del mismo modo, también lamentó que "la cultura de la sidra ha desaparecido con los móviles. Ahora ya no se habla ni se canta en las sidrerías porque estamos más pendientes de la maquinita. Es necesario luchar por recuperar el arte de la buena conversación y hasta la discusión siempre respetuosa, al amor de un culete bien escanciado".