Asun Cámara preside la nueva Asociación de Directores de Escuelas de Ingeniería Civil

La directora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asun Cámara, asumió hace unos días un nuevo cargo, el de presidir la Asociación de Directores y Directoras de Escuelas de Ingeniería Civil, que se constituyó oficialmente en un encuentro celebrado en Burgos. La entidad está formada por una veintena de escuelas de todo el país y, como destacó Cámara, "tiene el objetivo de dar a conocer a la sociedad la profesión de Ingeniero Civil, qué hace, para qué sirve; además de mejorar la colaboración entre las distintas escuelas a través de convenios específicos o la convalidación directa en el caso del traslado forzoso de alumnos".

Antes del encuentro en Burgos, los directores ya habían celebrado dos reuniones previas en Lugo y Cáceres, donde se sentaron las bases de lo que sería la asociación También cuenta con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles. En este caso, los participantes acudieron a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos donde, además de constituir oficialmente la asociación, también se celebraron varias conferencias. La primera fue impartida por Arturo Calvo Espiga, Catedrático jubilado de la Universidad de Málaga, con el título "Santo Domingo de la Calzada, ingeniero y pionero de la Ingeniería Civil". Posteriormente, Francisco Bueno Hernández, profesor del área de Ingeniería Hidráulica, habló sobre "El legado de las obras hidráulicas en el siglo XX". Finalmente huno una mesa redonda moderada por el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, Vicepresidente Joan Sánchez i Romani. Además de las charlas, los participantes también visitaron los laboratorios de la escuela burgalesa, en especial al laboratorio de estructuras, donde se hizo una presentación de los equipos de manipulación de grandes cargas.

También se redactó un borrador de los estatutos de la asociación y se eligió a los miembros de la comisión permanente que encabezó Asun Cámara como presidenta. "La verdad que yo no me postulé para presidenta, pero sí tomé la iniciativa en la subcomisión de promoción que se había creado, además de hacer un vídeo", explicó la directora de la Politécnica de Mieres. Sin embargo, fue propuesta como presidenta "y acepté para el año y medio que me queda como directora". Y es que Cámara cumplirá dos mandatos en la Politécnica y no podrá presentarse a la reelección. "Tampoco quiero yo", subrayó, asegurando que pretende centrarse en otros aspectos de la Universidad. La directora también recalcó la importancia del grado de Ingeniería Civil "que actualmente es el que tiene más alumnos, y sus profesores están muy implicados con Mieres".