"Soy una churrera de canciones"

"Todo a cien" es el segundo libro de Tante Blanco, quien fuera miembro fundador del mítico grupo de agro-rock asturiano, "Los Berrones". Su autor estuvo en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama para presentarlo ante el público langreano durante un acto organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

El polifacético músico recordó al inicio del evento su trayectoria en "Los Berrones" y su posterior paso por grupos como "Stroza", "Los Berronstones" o la formación actual en la que milita "Tante Blanco y The Perabeles Conexión" y contó a los asistentes cuando y como descubrió que la música iba a ser su pasión de por vida.

"Estaba interno en Valladolid y me sentía feliz porque para alguien como yo, que no había salido de Barredos ni pasado más allá de la Curva el Retorturiu, era toda una aventura estar en aquella ciudad y vivir en un colegio donde tenía cama para mi solo y podía ducharme con agua caliente". "Un día descubrí un viejo piano que sonaba medianamente bien y aunque al principio uno de los curas que me daba clase me reprendió fuertemente, al ver que volvía día tras día a aquella sala, se ofreció a aprenderme a tocarlo pero las lecciones fueron cortas porque al poco tiempo, lo trasladaron", explicó. Al poco tiempo fue becado para estudiar en la Laboral de Gijón. "Allí encontré a compañeros que ya 'serruchaban' la guitarra y podría decirse que fue en la Laboral donde empezó todo de verdad", reseñó, al tiempo que reconoció que su formación musical ha sido totalmente autodidacta " En Tolivia no había muchas posibilidades de descubrir mundo, de hecho mi primera guitarra fue una caja de chirucas y las cuerdas eran las gomas que la sujetaban"

En "Todo a cien", editado por Saltadera, se recogen cien canciones, "la mayoría escritas en asturiano aunque también hay algunas en castellano e incluso hay algunas que se presentan en las dos versiones y si hay que dividirlas por temática podríamos decir que hay tres estilos distintos: pop-rock, folk y canción de contenido social". "Me aventuro a decir que se trata de cien poesías y que este libro es ante todo un libro de versos", añadió. El guitarrista de Tolivia recordó que empezó a escribir cuando a su mujer la destinaron como profesora a Andalucía. "Estuve unos meses allí con ella y como estaba mucho tiempo solo y no conocía a nadie para poder ir a los chigres, me dio por empezar a escribir hasta convertirme en una auténtica churrera de hacer canciones".

Y es que, según reconoció, "hoy por hoy uno de los entretenimientos mejores que tengo, que más me hacen disfrutar y que más me llenan la vida, es componer y crear cosas, incluso más que tocar en directo" .