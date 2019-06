El mierense José María Lana sustituye a Celia Fernández y ya preside Cruz Roja de Asturias

El mierense José María Lana es el nuevo presidente de Cruz Roja en Asturias. Responsable de la asamblea local desde 2012, asume el cargo tras la reciente dimisión de Celia Fernández, que ha sido elegida diputada regional por el PSOE: "Los estatutos de la organización impiden desempeñar ninguna responsabilidad si además se tiene una vinculación política", explica Lana. Reconoce que su "ascenso" le ha pillado casi por sorpresa. "Se barajaron varias alternativas para sustituir a Celia (Fernández) pero al final no fructificaron, por lo que al final la responsabilidad ha recaído en mí. Espero coger pronto el hilo". José María Lana ya vivió, a escala local, una situación parecida a la actual. En 2012 aceptó la presidencia de Cruz Roja en Mieres casi también forzado por las circunstancias. "Necesitaban un presidente y me lo propusieron. Me había jubilado unos meses antes y decidí aceptar. Entre directamente de presidente sin haber sido siquiera voluntario", apunta con buen humor y resignación. José María Lana es muy conocido en Mieres por su dilatada trayectoria docente. En Mieres dio clase en el colegio de Rioturbio y, sobre todo, en el Santiago Apóstol, centro del que fue director muchos años. También fue directivo del Caudal Deportivo durante un largo periodo. Se trata de una persona muy respetada en el municipio por su trayectoria profesional y personal.

"Supongo que ahora me toca hacer un curso intensivo, aunque se trata de un cargo en su mayor parte de representación", explica José María Lana. Lo cierto es que estará al frente de una organización con 354 trabajadores. "En Asturias contamos con 3.413 voluntarios que realizan una labor encomiable", subraya el nuevo presidente. Este comprometido ejercito atiende cada año en la región a más de 68.000 personas a través de sus diferentes programas. Facilitan la vida 11.000 personas mayores, con iniciativas como la ayuda a domicilio, y ofrecen techo a más de 200 refugiados en diferentes pisos de acogida. José María Lana subraya que personal siente un especial apego a los programas destinados a la ayuda infantil. El maestro mierense indica que la atención a los mayores también resulta especialmente gratificante: "Hay muchas personas que viven solas. Cruz Roja hace una labor que muchas veces no se ve".