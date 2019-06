Martínez: "Ante la esclerosis múltiple no podía rendirme, tenía que vivir la vida"

"Cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple el mundo se me vino abajo, me encerré en casa y no quería salir ni ver a nadie, pero un día decidí que no podía rendirme y que tenía que vivir la vida". Así de rotunda se mostró Jessica Martínez Blanco durante la presentación de su libro "Mi esclerosis múltiple y yo", que tuvo como escenario el CIDAN de Pola de Laviana. El acto fue organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento lavianes en colaboración con el CLUB LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

Martínez, natural del Barredos, compartió con el público asistente cómo empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad. "Tenía un hormigueo constante en los dedos de los pies y a medida que pasaban los días esa sensación fue subiendo hasta llegar a la cadera". Además, según relató, "el diagnóstico fue rápido, pero tardaron mucho en dar con el tratamiento adecuado para mí, pues además la esclerosis me atacó con virulencia y llegué a tener ocho brotes en dos años".

Jessica Martínez tuvo que aprender a caminar de nuevo, a nadar, "con la ayuda de tutoriales de youtube" y, además, afrontó un dolor crónico en un brazo. Y, sobre todo, la dura pérdida de sus padres en el periodo de dos años. "De esto nadie se muere y con este libro quiero lanzar un mensaje a toda la gente que ha sido diagnosticada de esclerosis múltiple para que no se dejen llevar por el desánimo, que te ocurra algo así también te ayuda a valorar mucho más lo que tienes porque recuerdas lo que has tenido y perdiste sin apenas haberlo disfrutado como se merecía".

La autora no estuvo sola, a su lado Inés González, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Laviana y la neuróloga del Hospital Valle del Nalón, Elena Santos, quien habló de la enfermedad y aseguró que "en España hay unos 47.000 casos de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres y que si bien no es hereditaria si tiene incidencia genética".

Santos referenció que suele ser una enfermedad remitente/recurrente, que se presenta en brotes y que presenta síntomas de los más variados, "desde pérdidas de memoria a fallos de memoria, depresión, fatiga, falta de equilibrio, dolor hasta dificultades del habla y de la marcha, entre otros". También estuvo presente, apoyando a Jéssica Martínez, su médica del Centro de Salud de Barredos, María Amor Alvarez, la primera persona a la que acudió cuando presentó los primeros síntomas y que antes del diagnóstico definitivo ya barruntó que podía tratarse de esclerosis múltiple. Alvarez manifestó, emocionada, que "Jéssica es un ejemplo de superación, esfuerzo y aceptación, y nos ha dado a todos una lección impagable además no podemos olvidar su infatigable labor para dar a conocer la enfermedad".

Por último, Valentina Arienza, vicepresidenta de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple, que puso sobre la mesa la necesidad de que la sociedad se conciencie sobre esta enfermedad y de que las instituciones también se impliquen, "creando centros asistenciales y de rehabilitación". Arienza lamentó la poca empatía que se suele mostrar con los enfermos de esclerosis. "Al principio se nos trata como hipocondriacos porque llegamos cada día con una patología diferente y por eso es necesario informar y dar a conocer una dolencia que hoy por hoy afecta a más de 1.200 asturianos".