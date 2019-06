La mujer acusada de asesinar a un amigo en El Condao acepta 17 años de cárcel

"Está arrepentida y su familia está destrozada por lo ocurrido, aunque cuenta con todo su respaldo". Así explicaba ayer el letrado Arturo Alonso por qué J. M. G., acusada de asesinar a un amigo suyo en la localidad lavianesa de El Condao, al que asestó 16 puñaladas, admitió los hechos y aceptó una condena de 17 años. Los hechos tuvieron lugar en febrero del año pasado. Se da la circunstancia de que la mujer padece un 44 por ciento de discapacidad psíquica-física, un retraso mental ligero, teniendo reconocido un grado de minusvalía del 65 por ciento. El fallecido, E. B. V., de 39 años, presentaba un retraso mental ligero, teniendo reconocido un grado de minusvalía del 65 por ciento.

El juicio iba a celebrarse en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ante un jurado popular. Sin embargo, al aceptar lo ocurrido, no llegó a celebrarse. La acusada aceptó la petición de la Fiscalía, que pedía 17 años de cárcel. El abogado de la acusación particular que ejercía el hermano de la víctima, Luis Antonio Olay, también se mostró satisfecho con el acuerdo alcanzado por todas las partes. Ya ante el tribunal, la acusada se limitó a aceptar con un "sí", tanto los hechos como la condena. Fue su abogado, Arturo Alonso quien explicó a la salida que su defendida estaba "arrepentida" por lo ocurrido y que por eso había aceptado la condena tal y como pedía la Fiscalía. Pero no sólo eso, también deberá abonar una indemnización de 40.000 euros al padre del fallecido, y 80.000 euros para su hermano. La mujer estaba hasta ahora en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) y fue trasladada hasta el centro penitenciario de Villabona.

Los hechos ocurrieron sobre las 19 horas del 27 de febrero de 2018, cuando la acusada, de 34 años estaba en su domicilio en El Condao. Se encontraba en compañía de su amigo E. B. V., de 39 años. Ambos se conocían por haber coincidido en el Centro de Apoyo a la Integración de Pando, en el concejo de Langreo. Sin embargo, era la primera vez que visitaba El Condao, y no sabía a ciencia cierta dónde residía la mujer. De hecho, entró en varios establecimientos de la zona preguntando si alguien conocía dónde vivía, hasta que consiguió localizar su casa tras mantener una conversación por Whatsapp y fue a su encuentro.

"Por motivos que no han podido ser aclarados", según la versión de la Fiscalía, la acusada "le asestó de manera sorpresiva y sin que él pudiera reaccionar hasta dieciséis puñaladas por todo el cuerpo con un cuchillo de diecisiete centímetros".

La acusada, según el escrito de acusación, "no presentaba ningún rasguño en su cuerpo, ni restos de sangre cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil" y estaba vestida con ropa limpia, "tras haberse lavado y cambiado de ropa después del apuñalamiento, habiendo incluso lavado la ropa que llevaba en el momento de los hechos".