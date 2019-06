Laria: "El supuesto montaje de la llegada a la Luna es incierto e imposible"

El salón de actos del CISLAN de La Felguera acogió la primera de las conferencias organizadas por el Círculo Aeronáutico "Jesús F. Duro" de La Felguera. La charla, con el título "Yo quise ser astronauta. Cincuenta aniversario de la conquista de la luna", a cargo de Luis Laria de La Maza, contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

José Manuel Martín, presidente del colectivo organizador, introdujo al ponente, de quien destacó su dilatado currículum y sobre todo su faceta de "autodidacta, siempre inquieto y ávido por investigar, crear y poner al alcance de todos el mundo de la ciencia". Después de una larga trayectoria en la recuperación de especies amenazadas y el estudio de los calamares gigantes, el conocido naturalista centra ahora sus esfuerzos en la educación medioambiental a través del Parque de la Vida, situado en Valdés.

Laria inició su intervención recordando su pueblo natal, Llames de Parres, "tan de interior que ni aunque quieras puedes ver el mar, porque lo impide la maravillosa barrera natural que supone el Sueve". "Allí viví, alucinado, la llegada del hombre a la Luna", aseguró. "Mi padre me despertó, me mandó que me vistiese y caminamos en la más absoluta oscuridad hasta el único bar que había en el pueblo, y el único donde había una televisión", rememoró. "Recuerdo que me sentaron en la barra de madera y que todo el mundo estaba expectante aunque yo no era consciente del motivo. Ahora se que aquellas imágenes que vi en el televisor me impactaron de tal manera que durante mucho tiempo quise ser astronauta y, a día de hoy, reconozco que es mi sueño frustrado".

El ponente explicó que la misión Apolo 11 tenía como objetivo lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna, y subrayó que "la misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969 y llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio de ese mismo año". Del mismo modo, referenció que "la tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión, Neil A. Armstrong que contaba con 38 años, Edwin E. Aldrin Jr., de 39 años y Michael Collins, de 38 años y piloto del módulo de mando". "La denominación de las naves era un privilegio del comandante, fue Eagle para el módulo lunar y Columbia para el módulo de mando"

También recordó como desde su atalaya de madera vio "alucinado" la salida del comandante Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre el 21 de julio de 1969 a las 2.56 horas, "al sur del Mar de la Tranquilidad y seis horas y media después de haber alunizado". "Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Parkes (Australia) y se calcula que esa retransmisión, la que yo vi en directo siendo un crío desde el bar de mi pueblo, fue seguida por más 600 millones de personas en todo el planeta" "Hay mucha gente que duda acerca de la veracidad de aquellas imágenes pero obvian la gran rivalidad que había entre EE UU y Rusia por la carrera espacial, así que, si los rusos hubiesen sospechado siquiera un poco, habrían saltado a la palestra a denunciar el supuesto 'montaje' tan incierto como imposible", sostuvo para finalizar.