Los vecinos denuncian el mal estado de la plaza de El Campo de Moreda

Los vecinos denunciaron el mal estado de el pavimento de la plaza de El Campo de Moreda, que lleva más de veinticinco años sin que se le hubiera dedicado un mínimo presupuesto para su conservación. Pero no sólo eso, es que el estado de sus baldosas empeora cada vez que se utiliza este espacio para la colocación de carpas para festejos puntuales. Eso pese al acuerdo de Corporación municipal de no permitir más perforaciones de las losas para que se sustenten las estructuras, ya que se hace caso omiso, con lo que se pueden contar varios centenares de agujeros con un revestimiento metálico en su interior. Y no solo eso, en ocasiones, esos tubos sobresalen del nivel del suelo generando caídas y cortes a las personas que discurren por esta plaza. Hace unos días, uno de los empleados municipales trató de atenuar este problema dando martillazos a los tubos metálicos con el objetivo de que no sobrepasen el nivel de las baldosas. Una medida preventiva que se realiza desde el Ayuntamiento mientras que se plantea otra medida.

Por otro lado, el pasado fin de semana comenzó la temporada de pastos en el concejo allerano. Así, miles de cabezas de ganado, sobre todo vacuno y caballar, l primero de junio miles de cabezas de ganado con gran predominio de vacuno y caballar, se desplazaron desde los prados de siega a los pueblos donde desde hace días se aprovechan los pastos de bajura para dirigirse a las majadas de los puertos locales donde se asentaran los animales hasta finales de verano para aprovechar los pastizales.