El centro social de Pénjamo suma cinco meses de retraso por el solar

Pénjamo sigue sin centro social cinco meses después de la adjudicación de la obra. El Ayuntamiento de Langreo aguarda por la cesión de la parcela en la que se pretende instalar el edificio por parte del Principado. "Estamos pendientes de la contestación de Patrimonio, que no acaba de llegar", aseguró el concejal de Obras en funciones, Elías López.

El Consistorio pretende que la construcción, que será prefabricada, se coloque en el área recreativa. Se trata de una zona del barrio felguerino en la que el Ayuntamiento realiza el mantenimiento desde hace años y para la que, señaló el edil, se había previsto "una cesión permanente", que no se llegó a ejecutar.

"Hace meses que contactamos con el Principado y seguimos pendientes de recibir la contestación", resaltó Elías López. La obra fue licitada el 30 de noviembre del pasado año y adjudicada el 21 de diciembre a la empresa Pronalón. La inversión municipal en el centro social de Pénjamo alcanza los 39.000 euros. Los vecinos dispondrán de un edificio prefabricado, de 60 metros cuadrados, con una sala amplia para reuniones, un almacén y baños. Es una demanda que fue trasladada en varias ocasiones por los habitantes del barrio.

Esta actuación se incluyó en el listado de obras a financiar con el remanente de 2017. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses. El equipo de gobierno de Langreo en los últimos cuatro años, formado por IU y Somos, preveía recurrir, si no fuese posible que el centro social ocupase la ubicación elegida, a otro emplazamiento. Una decisión que tendrá que tomar el nuevo ejecutivo (PSOE), dado que la toma de posesión de la nueva Corporación está fijada para el día 15, en una semana.

La parcela alternativa es de propiedad municipal, por lo que no existirían problemas para ubicar allí el centro social. "Está cerca del parque infantil", apuntó López. El edil aludió a que existieron contactos con Patrimonio e incluso reuniones entre técnicos. Y remarcó que "en el presupuesto regional se incluyó una partida de 120.000 euros para las piscinas de Pénjamo pero en el Ayuntamiento no tenemos constancia de ella". Además, dijo que se reflejó como transferencia de crédito para que "se ejecuten obras en un solar que es de su propiedad". "No entendemos esa forma de gestionar", añadió.