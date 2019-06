El fuego quema el secadero y una oficina de una fábrica de embutidos en Urbiés

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Mieres, han extinguido el incendio declarado en una fábrica de embutidos ubicada en Urbiés, en el concejo de mierense. El fuego quemó el secadero de embutido y afectó también a una oficina.

La parte exterior de la fábrica donde se produjo el incendio. | SEPA

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.03 horas. En la llamada señalaba que estaba quemando la citada instalación. No había nadie trabajando. Explicaron que era una nave aislada de dos alturas, no muy grande. La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de Bomberos del parque de Mieres, Proaza y La Morgal aunque estas dos dotaciones no llegaron a intervenir tras confirmar los bomberos mierenses que no necesitaban apoyo. Hasta el lugar se desplazó el Jefe de Zona Centro.

Uno de los vehículos utilizados por los bomberos en el suceso. | SEPA

Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 13.18 horas, momento en el que iniciaron tareas de refrigeración y desescombro, parte de la dotación regresó a base. El resto permaneció en el lugar realizando estas labores hasta las 14.06 horas. El incidente se comunicó a la Policía Local y a título informativo al SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente).