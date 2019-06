Tradición y solidaridad se alían en Moreda

El Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando y el historiador Luis Benito García recibieron ayer los premios "Colmena de Oro" y "Espiga de Escanda de Oro". Se trata de dos distinciones que, respectivamente, buscan reconocer a quienes destacan por su solidaridad y por el cuidado de las tradiciones. Estos galardones brotan de la sensibilidad social que trasmite la Sociedad Humanitarios de San Martín de Moreda. El Teatro Cine Carmen de Moreda se llenó ayer de emociones, con un acogedor sentimiento de fraternidad. Para dar aún más realce al acto, la directiva del colectivo allerano entregó la medalla de honor de la entidad a la Brigada de Salvamento Minero.

"Agradezco de corazón este reconocimiento, ya que viene de una entidad que siempre ha destacado por su solidaridad y su solidez", apuntó ayer Luis Benito García, que tuvo también palabras cariñosas tanto para el CAI de Pando como para la Brigada de Salvamento Minero. Subrayó que él es "hijo, nieto, biznieto y tataranieto de mineros". Aprovechó el escenario para reclamar un mayor apoyo a la cultura y tradiciones asturianas: "Este premio sirve de estímulo para seguir trabajando, aun cuando en el seno de la propia región encontramos dificultades".

Nieves Mejuto, directora del CAI de Pando, expresó ayer en Moreda el agradecimiento de la comunidad del centro. "Quizás la idea de compartir, de participar, de dar cada uno lo mejor de sí respetando a los demás es la mejor de las filosofías para un trabajo como este; alegrándonos con las alegrías de los demás y apenándonos por sus tristezas". Se acodó de la labor "callada, altruista y desprendida" de los voluntarios, al tiempo que quiso reconocer a todas aquellas personas que en su vida cotidiana contribuyen a favorecer la inclusión social de los discapacitados: "En el CAI de Pando tienen su casa y no les faltará un abrazo y un beso de bienvenida y de despedida. Les advierto que es adictivo y que quien prueba siempre repite?".

La presidenta de la Humanitarios dedicó elogios a los premiados. De Luis Benito García destacó su inconformismo: "No solo investiga si no que quiere con ello que se nos reconozca, que se valore nuestra forma de ser y nuestra identidad. Del CAI de Pando elogió su capacidad para "facilitar una vida con dignidad, y que la convivencia para un núcleo de población con unas capacidades diferentes no es fácil, de ahí que centros como este sean vitales".