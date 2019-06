Lorenzana: "Sacan a los mineros de la historia por la puerta de atrás"

Juan Carlos Lorenzana (Zana), natural del pueblo de Ciñera de Gordón, presentó en la Casa de la Juventud de Sotrondio su libro "Relatos mineros". El autor es hijo, nieto y bisnieto, por ambas partes, de mineros y al cumplir los dieciocho años ingresó en la Hullera Vasco Leonesa donde pasó por varias categorías antes de ser vigilante. Fue alcalde del ayuntamiento de La Pola de Gordón y dimitió de su cargo al no aceptar la política contraria a los mineros del carbón del partido al que representaba, Izquierda Unida, tal y como afirmó en el momento de abandonar la alcaldía.

El acto fue organizado por el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en colaboración con el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas y en el mismo, participaron también el editor Héctor Escobar y Heriberto Gutiérrez, economista y antropólogo.

El minero y escritor tomó la palabra para recordar emocionado a toda su familia, "porque yo soy de esta cuenca minera, aquí están mis orígenes" y al tiempo, afirmó rotundo que "los mineros tenemos claro que bajo tierra no hay fronteras, solo hay concesiones que son barreras legales, pero no tienen nada que ver con nosotros, que en la oscuridad de la mina no tenemos patria"

Del mismo modo, continuó agradeciendo la labor del prologuista del libro, Julio Llamazares, ya que, según sus palabras, "hizo un prólogo que es infinitamente mejor que el libro y que desde luego, es insuperable". "Los protagonistas de este libro de relatos son los mineros que han forjado el acervo y la cultura minera, y en estas líneas pueden encontrarse el día a día, el compañerismo, el sufrimiento y todas las ocasiones en las que hemos sido muy poco comprendidos y muy perseguidos, ofreciéndose de nosotros una visión que nos convertía, si no en animales, en algo muy parecido", relató.

Según Lorenzana, el libro tiene sin duda numerosos tintes autobiográficos, si bien puntualizó que "sería muy pedante por mi parte atribuirme todas las cosas que se han vivido en las comarcas mineras, durante más de ciento cincuenta años, y sobre todo las referentes a las mujeres, las grandes olvidadas de las comarcas mineras y ya es hora de decir que sin su apoyo, empuje y sustento nada de esto habría sido posible". En el libro se recogen un total de diez relatos escritos "con el corazón". Y es que, según Zana, "los sentimientos, los pareceres y las alegrías se relatan mejor desde dentro".

"En esta sala además de mi madre y mis tres tías, hoy hay una persona, Anita Sirgo, a quien tengo un cariño especial porque es la protagonista de uno de los relatos, sin nombrarla directamente, ya que fue una de las mujeres que se plantaron y dijeron un rotundo hasta aquí hemos llegado", destacó. Por otra parte, el autor se mostró muy crítico con el modo en el que se está gestionando la desaparición de la minería y manifestó que "no me gusta nada que los mineros estemos saliendo de esta historia porque nos están empujando a escapar por la puerta de atrás". Y añadió que "no es cierto que la combustión del carbón sea la culpable del calentamiento global, ya que solo causa el 0,02 por ciento de las emisiones mundiales y eso no es motivo suficiente para haber arrasado las comarcas mineras".