En Mieres se afina la puntería

Yeray Noguerol tiene el punto de mira apuntando a los Juegos Olímpicos. "Soñar no cuesta nada". Este joven mierense asume que aún le queda un largo camino si quiere desfilar bajo los cinco arcos multicolor, pero si algo tiene es buena puntería. Casi siempre acierta. Acaba de proclamarse finalista en el campeonato nacional de jóvenes promesas en la especialidad de tiro olímpico. Se midió, en Granada, con 41 tiradores muchos más expertos, de hasta 21 años, cuando él tienen 16. Tras una fase de clasificación espléndida, quedando segundo, en la final bajo algo el rendimiento, acabando sexto. Un logro para un chico que lleva apenas dos años practicando este complicado deporte.

"Este es un deporte muy mental. Tienes que concentrarte mucho en cada ronda y aislarte de lo que hacen tus rivales", señala Yeray Noguerol, que actualmente cursa primero de bachillerato en el instituto El Batán. La mayoría de sus compañeros desconocen el importante logro que acaba de alcanzar dentro de su deporte: "El tiro no es muy popular. Muchos no saben ni siquiera que lo practico y algunos de los que lo saben me dicen que darle a los platos no debe ser muy difícil". Pues resulta que sí lo es. De hecho, Yeray Noguerol ya supera a muchos tiradores adultos que llevan toda su vida tirando. Entre ellos está su propio padre, Diego, quien le inculcó la afición: "A mi ya me gana fácil".

En el campeonato de España de jóvenes promesas tenía que cubrir cinco rondas de 25 platos cada una. En la primera rompió, 23, en la segunda 22 y en las dos siguientes 24. En la tanda final acertó cada uno de los disparos. "Intentas no llevar la cuenta para mantener la concentración, pero lógicamente en el último eres consciente de que te estas jugando el pleno y la tensión es máxima". Yeray Noguerol logró meterse en la final: "Estoy muy contento, ya que partía dentro de la cuarta categoría y competía contra campeones de Europa en categoría junior".

Yeray Noguerol es un buen estudiante que entiende el tiro como un entretenimiento. Pero no por ello deja se ser ambicioso. ¿Los Juegos Olímpicos? "Esta claro que ese tipo de metas exigen un gran esfuerzo y mucho trabajo, pero no hay que cerrar ninguna puerta", apunta. De momento, su prioridad es encontrar sponsors. Entrena tres veces por semana en el campo del club de tiro municipal "José del Valle". Cada vez que coge el arma gasta un cajón de cartuchos, que cuesta 50 euros. No de extrañar que apenas falle.