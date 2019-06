El sindicato de Policía Local acusa al CSIF de "politizar" la oferta pública de empleo

La decisión del sindicato CSIF de solicitar judicialmente la anulación de la convocatoria pública de empleo del Ayuntamiento de Mieres que incluye la cobertura de seis plazas de Policía Local que se encontraban vacantes ha desencadenado un gran malestar en la central mayoritaria dentro del cuerpo. El SIPLA ha decidido personarse en el proceso a favor del gobierno local. Acusan al CSIF de estar "politizando" la gestión del área de municipal de personal.

El SIPLA sostienen que el CSIF se aferra a un improbable defecto de forma para intentar paralizar la convocatoria pública de empleo, que en total permitirá cubrir 20 empleos. En el caso de la incorporación prevista de seis agentes, el SIPLA considera que el CSIF no mide las consecuencias de sus actos: "Dicen que no se ha negociado, cuando es un tema que se trató en infinidad de órganos de representación. No valoran la importancia de dar celeridad a este proceso, ya que en el caso de las incorporaciones a la Policía Local el bloqueo en estos momentos del procedimiento podría conllevar un retraso de un año en las incorporaciones". Y es que la plantilla está "bajo mínimos" tras varias jubilaciones y salirse ahora del programa regional de formación de nuevos agentes conllevaría tener que esperar un año entero para retomar la convocatoria: "Al CSIF, en su afán de politizar esta convocatoria, no parece importantes que los grandes perjudicado sean los trabajadores".