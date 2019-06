El Certamen coral "La mina y la mar" reunirá a siete formaciones

El Certamen coral "La mina y la mar", que organiza la Coral La Felguera "Maestro Lozano", alcanza su vigésima edición y sus componentes han preparado un programa tan variado como ilusionante, con dos conciertos que tendrán lugar hoy y el 22 de junio en Nuevo Teatro de La Felguera, a partir de las ocho de la tarde en ambos casos.

El acto de presentación del certamen de este año tuvo lugar en los locales de la entidad felguerina y contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas. Angelita Cuevas, presidenta del colectivo organizador abrió el evento y lo hizo mostrando su gratitud tanto a los miembros de la coral como a su director, Javier Mejuto. "Es una delicia trabajar con un equipo humano como este, generoso y dispuesto a darlo todo para lograr traer a La Felguera a coros que destacan por su valía y calidad y que a buen seguro, harán las delicias del público que se acerque al teatro".

Tampoco faltaron palabras de agradecimiento de Cuevas hacia el alcalde en funciones de Langreo, Jesús Sánchez, presente en el acto. "Tengo que decir que se nos ha apoyado mucho para poder sacar adelante un certamen como este y aunque mi ilusión habría sido traer al Orfeón Donostiarra para conmemorar que esta edición es la número veinte, por desgracia el presupuesto no ha sido suficiente, así que tendremos que esperar a las bodas de plata" aseguró la presidenta de la formación coral.

Asociacionismo

Jesús Sánchez tomó la palabra para asegurar que "he de decir que si algo he aprendido y me llevo de estos cuatro años como regidor del municipio, es la cantidad de asociaciones y colectivos que trabajan día a día, de modo altruista y desinteresado, para hacer de Langreo un lugar mejor". Sánchez aseguró que "a pesar de que antes no era aficionado a la música coral, no he tenido más remedio que apreciar una disciplina que fomenta el espíritu de colectividad y compañerismo, valores esenciales a cultivar en cualquier ámbito de la vida".

Para finalizar, intervino Javier Mejuto, director de la formación y encargado de seleccionar a las corales participantes, así como de coordinar el evento desde la perspectiva artístico-musical. Mejuto explicó que "hemos querido hacer un programa de lo más variado, trayendo coros de muy distinta naturaleza y trayectoria para que los conciertos, que serán de entrada gratuita hasta completar aforo, sean lo más entretenidos posible". Así, según señaló, hoy estarán sobre el escenario, además de la coral anfitriona, la Agrupación "Voces de Castilla" de Segovia, el Coro de la Sociedad Artístico Musical de Magallón de Aragón y la Rondalla y Coro del Club de Campo de Ferrol (La Coruña).

"El día 22 de junio, participarán en el concierto la Agrupación Coral de Endesa As Pontes (A Coruña), el Coro Villa de Navia y el Grupo Coral da Juventude do Sanguedo (Portugal), además de la Coral Maestro Lozano", destacó. Mejuto subrayó que "hemos trabajado muy duro para preparar este evento que supone, no solo que los coros vengan y canten, sino también darles a conocer lo mejor de nuestro municipio, nuestra cultura y gastronomía. Eso supone un esfuerzo enorme que estamos encantados de hacer aunque nos gustaría poder haber contando con un mayor apoyo económico institucional".