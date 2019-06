Gema Álvarez: "Quiero que Lena sea "el lugar en el que nuestros hijos formen su familia"

Gema Álvarez se convirtió ayer en la primera alcaldesa electa del Ayuntamiento de Lena. Cogió el bastón de mando de manos de Juan Mallada (el edil de más edad, de Podemos) y pronunció un emocionado discurso: "Hoy es día de agradecimientos. El primero y más grande a todos y cada uno de los lenenses por vuestra confianza, por confirmar en las urnas lo que me decíais en la calle, en los pueblos, en el colegio y en el supermercado".

Gema Álvarez llevaba al frente del Ayuntamiento desde 2016. Entonces no había sido candidata, sino que relevaba a Ramón Argüelles (entonces elegido coordinador regional de IU). "Para algunos no era alcaldesa de pleno derecho porque no había encabezado unas elecciones", explicó. Durante los dos años que siguieron "tuve que demostrar de lo que era capaz a mucha gente, puse todo mi empeño y ganas en mirar por el bien del concejo".

Y las urnas reflejaron el desbloqueo de proyectos tan esperados como el centro de salud, el asentamiento de empresas en Villallana o el final de etapa en La Cubilla. Ganó por mayoría absoluta, aunque se hizo de rogar. Hubo un error en el recuento y tuvieron que acudir a la Junta Electoral para que se corrigiera.

La acompañan ocho concejales: Ángeles López, Rosa Morán, Jorge Fernández, Agripino Pérez (Compromisu), Paco García (independiente), Natalia Ahilagas, David Suárez "Cai" (Compromisu) y Andrea Velarde. La nueva Corporación cuenta con seis concejales del PSOE: Daniel Sánchez Bayón, Dolores Martínez, Jesús Fernández, María Sigrid Pulgar, Alberto Cañada y María Eugenia Bernardo. Se completa con Fernando Secades (PP) y Juan Mallada (Podemos).

En su elección como Alcaldesa no tuvo sorpresas. Recibió nueve votos a favor, uno nulo y seis en blanco. Para ella, dijo, fue un día tan especial que quiso dedicárselo a su hijo mayor. Nico, que acaba de cumplir 18 años: "Voy a luchar para que este concejo sea un lugar en que nuestros hijos quieran llevar a cabo su proyecto de vida y que sea un lugar en el que todos deseen formar una familia. Por eso, este día quiero dedicártelo a ti, Nico, el futuro está ahí fuera, solo tienes que cogerlo porque 'El límite está en tus sueños'".