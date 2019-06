"Sobrescobio debe ser un municipio para vivir, trabajar y disfrutar", afirma Martínez

El socialista Marcelino Martínez retuvo ayer la Alcaldía de Sobrescobio tras hacer valer los cuatro concejales que le daban mayoría absoluta en el concejo. El Pleno de investidura se desarrolló con total normalidad, aunque faltó una de las concejalas electas de IU, María del Carmen Martín López, que no pudo tomar posesión del cargo por estar de viaje.

En su discurso de investidura, Martínez aseguró sentir "la misma emoción, orgullo y responsabilidad que la primera vez que fui investido como alcalde". Resaltó que los vecinos "han apoyado con casi un 60 por ciento de sus votos un programa de gobierno realista, basado en la experiencia y que apuesta por el futuro de nuestro municipio". Un apoyo que para el socialista supone "que debemos continuar en la misma línea de trabajo que hasta ahora".

Entre las pretensiones del regidor se encuentra "trabajar para continuar haciendo de Sobrescobio un municipio para vivir, trabajar y disfrutar; estaremos abiertos a las propuestas de otras fuerzas políticas, siempre que sean viables y tengan como objetivo el progreso del municipio, por lo que ofrecemos y exigiremos respeto y diálogo". Por último, aprovechó el alcalde para afirmar que "seguiré trabajando para los vecinos, para los que me votaron y para los que no, la puerta de la Alcaldía seguirá abierta, para mí no ha vecinos de primera ni de segunda, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario".